國家級抗生素抗藥性管理計畫今啟動 衛福部、農業部跨域合作

抗生素抗藥性為全球十大健康威脅之一，須採取跨部門合作方式，以實踐聯合國永續發展目標。為降低抗生素抗藥性威脅，「國家級防疫一體抗生素抗藥性管理行動計畫」今天正式啟動，計畫執行單位為衛福部疾管署、食藥署及農業部，透過強化政府部門醫藥、食品、農業等三方跨單位合作，強化我國抗生素抗藥性防治及減緩抗生素抗藥性之發生及傳播。

疾管署發言人曾淑慧說，抗生素在醫療處置上十分重要，如果沒有好好使用，將會引起抗藥性，病人即便手術成功，但若出現抗藥性恐引發敗血症，甚至是死亡，抗生素使用必須多加注意，避免病人死亡；該計畫為5年期計畫，今年第一年編列2億元，相關工作包括醫療照護機構抗生素抗藥性防治、強化抗生素用藥安全與食品安全及動物抗生素抗藥性防治。

在醫療照護機構抗生素抗藥性防治方面，曾淑慧說，疾管署將成立國家級抗藥性防治和教育推廣中心，強化對民眾及醫療專業人員風險溝通；透過擴大推動醫療機構抗生素管理專案，辦理感染管制查核品質及感染管制量能獎勵計畫，透過評比感染管制等指標，當查核列為優等，且改善抗藥性情形，而給予獎勵金。

曾淑慧說，該計畫提升照護機構預防導尿管相關感染照護品質，優化抗生素抗藥性與醫療照護相關感染監測，建構防疫一體重要病原體抗藥性監測等，以強化我國抗生素抗藥性防治及提升醫療照護機構感染管制效能。

其次是強化抗生素用藥安全與食品安全，食藥署將透過主動監測臨床重要抗生素的製造及輸入量，加強供應監控與違規查緝，同時推廣用藥安全教育，提升民眾用藥知能；並針對臨床重要抗生素執行品質檢測，掌握市售抗生素品質現況。

另，將檢測食品中高風險微生物的抗藥性，分析其對食品安全及消費風險的影響。透過全面性監測及品質檢測，並結合教育推廣，以強化抗生素管理，降低抗藥性風險，確保用藥安全與食品安全。

而動物抗生素抗藥性防治，由農業部將透過抗生素替代物質生產效益評估，及建立飼養動物使用抗生素替代管理措施，發展畜禽養殖場抗生素減用策略，強化動物用抗生素銷售量及動物保護藥品流向管理。另，辦理獸醫學生謹慎使用抗生素教育活動，提升對抗藥性警覺性及加強獸醫專業教育。

曾淑慧說，抗生素抗藥性為因應後疫情時代亟需關注的重要挑戰，衛福部及農業部共同推動這項計畫，跨域合作、齊心協力遏止抗生素抗藥性的發生，以改善人類、動物、植物及環境健康，促進永續發展。疾管署呼籲，面對抗生素抗藥性威脅，各界應謹守「四不一要」，不主動要求抗生素、不隨便自己買抗生素吃、不吃他人的抗生素、不隨便停藥、以減少抗藥性細菌傳播。