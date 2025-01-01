新年度最壯麗流星雨將登場 台南南瀛天文館辦觀測

象限儀座流星雨是今年最壯麗的流星雨，將於1月3日達到極大期，由於月光影響微弱、觀賞條件極佳，全國天文迷將有機會親眼目睹流星劃破天際的絕美瞬間。另，火星合月、火星衝及金星東大距等精彩天象也將輪番登場，台南市南瀛天文館也將舉辦觀測活動，邀請天文愛好者共襄盛舉。

教育局表示，象限儀座流星雨是年度3大流星雨之一，特色在經常伴隨明亮的火流星劃過夜空，帶來震撼視覺效果，預測在理想的觀測條件下，ZHR值（天頂每時出現率）可達80顆，輻射點將在午夜後從東北方升起。當晚月相條件良好、月光對流星觀測的影響有限，是觀賞天象好機會。

南瀛天文館為了讓民眾更深入體驗這場流星盛宴，將在1月3日晚上6時至午夜12時舉辦現場觀測活動，內容包含科普講座、星空導覽及望遠鏡實務觀測。活動現場將提供舒適的觀賞空間，讓民眾愜意地躺在草地上，尋找一閃而過的驚嘆、深入探索流星的秘密。

教育局長鄭新輝指出，太陽系中被譽為最適合人類移居的行星「火星」，即將迎來2年一度的火星衝，屆時太陽、地球與火星將排成一線，是火星觀測的黃金時刻。由於火星表面富含氧化鐵，「紅色星球」將成為夜空中的焦點。

根據預測，此次火星衝將距離地球約0.64天文單位，亮度達-1.4等，視直徑約14.5角秒，位於雙子座。南瀛天文館也將於1月16日晚上7時30分至8時30分，透過YouTube官方頻道直播火星衝，將透過高解析望遠鏡即時影像，搭配專業的科普解說，將帶領觀眾一窺火星的神秘面貌。直播網址：https://www.youtube.com/live/tdvY0LyviQU?si=U20B820v0DM_lH7G