台鐵跨年晚會疏運逾19萬人創歷史新高 元旦再加開4列車

揮別2024，迎接2025年，不少民眾昨出門參與活動，台鐵公司統計，跨年共疏運19.6萬人，為史上新高，東部跨年疏運超過1萬人，也打破歷年來紀錄，今天元旦加開4列車，並要求北中南東等4個分區營運處加強整備確保安全。

台鐵公司說，2025年元旦跨年期間，配合東、花蓮、台北、新北、桃園、新竹、台中、彰化、斗六、嘉義、台南、高雄、屏東等地跨年晚會活動，環島路網共加開24列加班車，共疏運19.6萬人，為史上新高。其中，東部地區跨年疏運超過1萬人，也打破歷年來紀錄。