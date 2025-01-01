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台鐵跨年晚會疏運逾19萬人創歷史新高 元旦再加開4列車

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
不少民眾昨出門參加跨年活動，台鐵公司統計，跨年共疏運19.6萬人，為史上新高，東部跨年疏運超過1萬人，也打破歷年來紀錄。圖／台鐵提供
不少民眾昨出門參加跨年活動，台鐵公司統計，跨年共疏運19.6萬人，為史上新高，東部跨年疏運超過1萬人，也打破歷年來紀錄。圖／台鐵提供

揮別2024，迎接2025年，不少民眾昨出門參與活動，台鐵公司統計，跨年共疏運19.6萬人，為史上新高，東部跨年疏運超過1萬人，也打破歷年來紀錄，今天元旦加開4列車，並要求北中南東等4個分區營運處加強整備確保安全。

台鐵公司說，2025年元旦跨年期間，配合東、花蓮、台北、新北、桃園、新竹、台中、彰化、斗六、嘉義、台南、高雄、屏東等地跨年晚會活動，環島路網共加開24列加班車，共疏運19.6萬人，為史上新高。其中，東部地區跨年疏運超過1萬人，也打破歷年來紀錄。

台鐵表示，今天元旦假期，再加開樹林-花蓮、彰化-七堵對號列車等共4列次，民眾可多加利用；元旦疏運期間加強車輛整備、路線檢查、停工要求、設備維護及運行調車作業，北中南東4個分區營運處安全科人員，也赴各場站現場加強考核督導，以確保營運安全。

台鐵公司表示，今天元旦加開4列車，並要求北中南東等4個分區營運處加強整備確保安全。圖／台鐵提供
台鐵公司表示，今天元旦加開4列車，並要求北中南東等4個分區營運處加強整備確保安全。圖／台鐵提供
不少民眾昨出門參加跨年活動，台鐵公司統計，跨年共疏運19.6萬人，為史上新高，東部跨年疏運超過1萬人，也打破歷年來紀錄。圖／台鐵提供
不少民眾昨出門參加跨年活動，台鐵公司統計，跨年共疏運19.6萬人，為史上新高，東部跨年疏運超過1萬人，也打破歷年來紀錄。圖／台鐵提供
不少民眾昨出門參加跨年活動，台鐵公司統計，跨年共疏運19.6萬人，為史上新高，東部跨年疏運超過1萬人，也打破歷年來紀錄。圖／台鐵提供
不少民眾昨出門參加跨年活動，台鐵公司統計，跨年共疏運19.6萬人，為史上新高，東部跨年疏運超過1萬人，也打破歷年來紀錄。圖／台鐵提供
不少民眾昨出門參加跨年活動，台鐵公司統計，跨年共疏運19.6萬人，為史上新高，東部跨年疏運超過1萬人，也打破歷年來紀錄。圖／台鐵提供
不少民眾昨出門參加跨年活動，台鐵公司統計，跨年共疏運19.6萬人，為史上新高，東部跨年疏運超過1萬人，也打破歷年來紀錄。圖／台鐵提供

元旦 台鐵 跨年晚會

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