列車長規避酒測 高鐵遭鐵道局重罰60萬、不服提訴願

台灣高鐵日前有一名資深列車長執勤規避酒測，且未通過酒測檢驗，負責監督的調派員卻放水，遭高鐵公司重罰記過，並新設系統覆核、督導抽查、主管抽查等3層檢驗關卡來把關，交通部鐵道局去年12月針對本案，裁罰高鐵60萬。高鐵公司 表示，已依規定繳交罰款，但不符故意過失等要件，已提出訴願。

高鐵南部一名資深列車長日前規避酒測，在未通過酒測情況下上車執勤，負責監督的調派員也放水，高鐵接獲檢舉後，對相關失職人員提報懲處，規避酒測的高鐵列車長遭記1大過和1小過，調派員也被記1大過、1小過，同時新設置覆核和抽查等3道關卡把關。

鐵道局針對本案啟動安全檢查，經審議委員開會認定，列車長規避酒測已違反「鐵路法」，鐵道局去年12月10日，針對本案對高鐵公司裁罰60萬元，並發出裁罰書。

對此，高鐵表示，本案發生後，公司即新增「系統讀卡確認機制」，執行酒測同步登錄檢測員的資訊，才可進行酒測。且執行酒測過程，除原即有全程錄影外，另新增督導人員隨機抽查及主管抽查機制；新增系統覆核及三層抽查、把關機制後，目前都沒類案發生。

高鐵表示，公司收到本案裁處書後，已依規定繳交罰鍰，但因本公司認為裁處依據不符行政罰法所訂，鐵路機構須有故意過失所致的前提，因此已依法提起訴願。

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