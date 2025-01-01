府前元旦升旗工業風 搖滾樂加機器人表演

2025年第一天清晨5點，總統府前是以金屬樂、搖滾樂、創新劇場機器人表演與整齊劃一的儀隊演出喚醒台灣！府前廣場升旗典禮還安排四大主題劇場演出，結尾時所有演員還一起搭肩跳著「台灣尚勇」應援曲，數千民眾不畏寒冷、熱情洋溢的搖著國旗，迎接2025年的第一個黎明破曉。

活動由多次奪得全國高中職儀隊競賽冠軍的莊敬高職樂儀旗隊揭開序幕，展現青春氣息與無窮活力；以及來自各領域的英雄們帶來精采音樂演出，包括印尼移工組成的黑袍樂隊帶來強烈節奏的金屬樂、新竹科學園區工程師組成的回收先生樂團，帶來了改編的《再出發》、《長途夜車》與《向前行》等經典歌曲。

舞台劇演出台灣精神

升旗典禮首次由專業劇場舞者聯手製造業者，推出「臺灣智造秀台MIT Runway」，以四大主題演繹臺灣製造的精神：「向海而生」是由全身穿白色的演員，用藍色的巨大布幕，結合色彩鮮艷的女舞者悠游其中，舞者身上的衣服是由海洋廢棄物製成的；「頂尖之器」瞬間卻切換成勁歌熱舞的風格，展現巴黎奧運的團服，與各類台灣製造的運動機能服；

「藝之傳承」則將觀眾帶回台灣早期加工出口區的各行各業，包括廚師、製造女工，並表揚今年獲得全球技能競賽的金牌選手。

儀隊操槍全場焦點

壓軸的「製造未來」則加入國產機器人的演出，機器人面對困難的民俗舞也能揮舞機械手臂跟上舞者，舞者們也以機器舞風格，象徵台灣產業未來要逐漸智慧轉型。接著演出就是最經典的國防部三軍儀隊演出，氣勢磅礡的樂曲，加上高難度的操槍術，讓民眾看得目不轉睛。

今年的國歌領唱團是由全國工商業相關協會的理監事與各工業區理事長領唱，象徵百工百業的付出。

總統賴清德與副總統蕭美琴隨後出場，共唱國歌，隨後進行升旗典禮。

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