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今起豬隻運輸車輛GPS月租費停止補助 回歸使用者付費

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
活豬及屠體運輸車輛須裝設GPS，今天起停止月租補助，回歸使用者付費。聯合報系資料照片
活豬及屠體運輸車輛須裝設GPS，今天起停止月租補助，回歸使用者付費。聯合報系資料照片

因應非洲豬瘟防疫需求，農業部2019年修正發布「動物運送管理辦法」及「屠宰作業準則」，強制規定活豬及屠體運輸車輛須裝設GPS，自今日起停止月租補助，回歸使用者付費，並與環境部事業廢棄物清運車輛、交通部載運危險物品車輛同步。

農業部防檢署說，活豬及屠體運輸車輛GPS可透過資訊管理系統，供查核人員即時查詢車輛資訊、位置及進出紀錄、設定半徑3公里管制區、預測道路攔查熱點等功能，平時運用科技即時追查來源牧場與肉品流向，疫情發生期間監控管制豬隻移動，全面防堵非洲豬瘟擴散之目的。

防檢署表示，法令踐行初期為輔導業者符合法令規定，自2019年2月起委託中央畜產會補助車主GPS月租費至今已5年有餘，至今仍補助2708輛活豬及屠體運輸車輛，因此自2025年1月1日起將回歸使用者付費。

防檢署說，為協助業者因應及準備，除2024年2至3月分北、中、南三區辦理3場宣導會外，並持續於同年11至12月分北、中、南三區再次邀集業者及有關單位以現場及視訊方式召開宣導會，說明自2025年停止活豬及屠體運輸車輛GPS月租費補助，並現場提供GPS規格及相關業者資訊供參，以提供運輸車輛業者續約或改約等需求。

防檢署表示，為強化非洲豬瘟防疫整備及動物保護相關工作，活豬及屠體運輸車輛車主務必裝設及介接GPS，以符合法令規定，確保我國畜牧生產及食品衛生安全。

根據防檢署自2018年8月迄今因應非洲豬瘟邊境管制作為查獲違規輸入、旅客攜帶、主動送檢豬肉產品檢測陽性案例統計，採樣件數8061件，陽性831件（702件來自中國大陸，99件來自越南，29件來自泰國，1件來自馬來西亞）。

非洲豬瘟 馬來西亞

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