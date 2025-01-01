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農曆春節將至 移民署籲勿帶疫區豬肉製品入境

中央社／ 台北1日電

農曆春節將至，移民署今天表示，防堵非洲豬瘟疫情，籲民眾入境勿攜帶疫區肉製品，除將面臨最高新台幣100萬元罰鍰外，還會被拒絕入境，去年在機場就有95起違規遭拒入境案例。

移民署透過新聞稿表示，台灣在去年被世界動物衛生組織正式刊載於非洲豬瘟非疫國的自我聲明列表中，但國際間非洲豬瘟疫情仍十分嚴峻，現仍有74個國家地區淪為疫區。

隨著農曆春節將至，移民署指出，新住民及移工常因思鄉情懷和贈禮習俗關係，透過攜帶或請親友以郵包快遞寄送家鄉食品食材來台，但因國際非洲豬瘟疫情持續肆虐，提醒民眾來台旅遊探親時，切勿攜帶肉製品入境，以免誤觸法規遭開罰。

移民署提醒，民眾搭機來台，切記不要將飛機上所提供餐點攜帶下機，若不小心攜帶肉製品，則應即時於通關檢疫前，丟至棄置箱內，否則違者恐將面臨最高100萬元罰鍰，經裁處罰鍰而無法當場繳清者，將遭拒絕入境。

其中，去年在機場就查獲95起違規攜帶肉製品者遭裁處罰鍰，但卻無法當場繳清，而遭拒絕入境，且有65人為來台觀光旅客。

移民署說，1名加拿大籍旅客和家人來台觀光，卻因疏忽而攜帶含豬肉麵包，因當場無法繳清罰鍰而被拒絕入境，使得原本家族旅遊歡樂興致大減。

還有1名來台工作越南籍移工因擔憂短期內吃不到家鄉味，因此隨身攜帶1包豬肉火腿腸在飛機上解饞，未料沒吃完又忘丟棄而被查獲，來台淘金夢幻滅、得不償失。

疫情 移民署 非洲豬瘟

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