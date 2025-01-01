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今明有雨 下周一冷氣團探13度低溫 是否寒流等級待觀察

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
今天東北季風減弱，周五又會有一波東北季風增強，再下一波東北季風增強是下周一，下周一的冷空氣強度有機會達到大陸冷氣團的強度。本報資料照片
今天東北季風減弱，周五又會有一波東北季風增強，再下一波東北季風增強是下周一，下周一的冷空氣強度有機會達到大陸冷氣團的強度。本報資料照片

今天元旦各地曙光情況不理想，中央氣象署預報員曾昭誠表示，由於今天東北季風環境，加上南方雲系北移影響，各地雲量偏多。未來1周持續是偏東北風的天氣型態，但東北風的強弱有區別。今天東北季風減弱，周五又會有一波東北季風增強，再下一波東北季風增強是下周一，下周一的冷空氣強度有機會達到大陸冷氣團的強度。

曾昭誠表示，台灣附近的雲量今天整體來說偏多，所以是多雲的天氣型態。雲系主要是從南方往北方移動過來，是中層的雲系，所以山區的降雨會比較明顯一點，各地平地比較偏向飄雨的型態。

曾昭誠表示，目前台灣上空有零散的回波通過，方位大致上是西南邊往東北方移動，代表這些雲系屬於偏中高層雲系，高度大約1000公尺到4000公尺左右，所以山區的影響會比較大，今天各地山區降雨會比平地更明顯。受到東北風影響，迎風面比較持續性的降雨發生。

今天凌晨0時到目前的降雨累積的地方主要以山區為主，曾昭誠表示，受到中層水氣的影響，今天山區主要受到這些水氣的影響，降雨比較明顯。降雨趨勢入夜會愈來愈明顯，今天白天西半部山區到整個山區可能都有降雨發生，西半部平地降雨相對零星、偶爾飄雨。今晚到明晨各地都有降雨機率，迎風面的基隆北海岸到東半部降雨會稍微多一點，西半部平地短暫飄雨。

溫度趨勢，曾昭誠表示，未來1周有兩波東北季風影響，分別是周五和下周一，而下周一的東北風會強一點點。今天各地溫度差異不大，今明兩天受到東北風減弱，各地氣溫沒有特別降低，但受到南方雲系北移影響，高溫也不會特別高，白天高溫18至20度左右，低溫部分北部14至16度左右、其他地方16至18度，這樣的溫度持續到周五。

曾昭誠表示，周五會有一波東北季風南下，北部和宜蘭氣溫會下降一些些，但幅度不會太多。周五、周六雲明顯減少，受到南方雲系減弱影響，中南部周五至周日白天高溫20度左右。周日再一次東北季風減弱，下周一又有一波東北季風下來，強度較強，可能會達到大陸冷氣團等級，北部、宜蘭低溫降至13至14度左右，會是比較需要注意的冷空氣。

降雨趨勢，曾昭誠表示，今天、明天受到南方雲系影響，各地都有降雨機會，主要在迎風面和山區。周五至周日仍屬於東北季風的型態，迎風面北部和東半部、基隆北海岸降雨還是有。西半部地區周五南方雲系影響慢慢減弱，所以雨量慢慢趨緩。下周一、周二東北季風再度增強，這波偏乾冷，只有迎風面的東半部和恆春半島下一點點雨。

對於前中央氣象局長鄭明典昨在臉書表示，負北極震盪預估影響時間是1月中。曾昭誠表示，負北極震盪代表的是比較偏極區那邊的西風會變比較弱一點點，所以在極區的冷空氣比較有可能往下到中緯度地區，所以台灣附近可能會受到它的影響，溫度有可能偏低的機會。但是還是要看冷空氣移動的方向，因為負北極震盪除了北邊的冷空氣南下，也有南方的冷空氣往北邊跑，所以要看整個冷空氣影響的範圍和程度，才能判斷台灣附近的溫度會多少，大約要在1周前才比較確定。

下周冷空氣強度是否達到寒流等級？他說，目前大致上還是東北季風和大陸冷氣團強度比較有把握，還是要看模式變動性，最近可能強度的掌握上，模式的末期變動大，後續如果強度有變化會再進一步調整。

溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
天氣趨勢。圖／中央氣象署提供
天氣趨勢。圖／中央氣象署提供

冷氣團 東北季風 東北風

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