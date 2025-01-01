快訊

破格任用的「菊內人」傳自薦升官 洪申翰三把火夠燒？

漫畫家魚夫驚傳離世享壽65歲 為何肝癌從發病到惡化如此快？

MLB／新年新希望 大谷翔平拚道奇隊史首度連霸

台鐵跨年夜疏運19.6萬人次 創史上新高

中央社／ 台北1日電

台鐵今天表示，跨年夜配合各地的跨年晚會活動，共疏運19.6萬人次，創史上新高。

昨天晚間是跨年夜，各地都舉辦跨年活動吸引不少民眾參加。台鐵今天發布新聞稿表示，配合台東、花蓮、台北、新北、桃園、新竹、台中、彰化、斗六、嘉義、台南、高雄、屏東等地區跨年晚會活動，合計於環島路網上加開24列加班車。

台鐵表示，跨年共疏運19.6萬人，為史上新高，東部地區跨年疏運超過1萬人，也打破歷年來紀錄。

台鐵指出，元旦假期再加開樹林-花蓮及彰化-七堵對號列車計4列次，請民眾多加利用。

台鐵表示，元旦疏運期間，更加強車輛整備、路線檢查、停工要求、設備維護、及運行調車作業，北中南東4個分區營運處安全科人員，也赴各場站現場加強考核督導，以確保營運安全。

台鐵 彰化 跨年晚會

延伸閱讀

影／麗寶樂園渡假區跨年人潮齊倒數 300秒煙火秀互道新年快樂

影／北捷總運量逼近300萬人次 演唱會、跨年晚會人潮擠爆市府站

上海外灘跨年無燈光秀仍現人潮 大批警力待命

北捷推跨年完走綠線分散紅藍線壓力 進站7000人次

相關新聞

元旦陰沉短暫雨 天氣風險：下周強冷空氣不排除「寒流」等級

今明兩天東北季風將略有些減弱，且將持續受南方雲系通過影響，天氣風險公司天氣分析師林孝儒今天表示，各地都是較為陰沉的天氣，...

扯！ 國道監視器「直播」台北101跨年煙火 高公局道歉：檢討確有不當

台北101跨年煙火本次史上最長，施放6分鐘並搭配光雕。未料國道1號圓山段多達7支監視器同步「直播」。高速公路局今天上午證...

飛長途必備！她分享四件搭機好物引共鳴：少了不能活

過年假期馬上要到了，一定有不少人準備出國放鬆，慰勞一下辛苦了一年的自己。近日有網友發文分享自己搭長途飛機出國時必備的物品，也引來不少網友分享經驗。

影／麗寶樂園渡假區跨年人潮齊倒數 300秒煙火秀互道新年快樂

全台多地昨晚舉辦跨年活動，麗寶樂園渡假區昨晚跨年10萬人潮湧進，今天凌晨300秒煙火秀，在場民眾互道新年快樂，也有多人在...

2025啟動！ 4生肖迎「5星級」好運 各生肖趨吉避凶看這查

2025年已經展開，國人希望在新年迎來新氣象，命理師楊登嵙說，新的一年，有新的磁場變化，依照生肖的不同，也會有不同的感應...

今明有雨 下周一冷氣團探13度低溫 是否寒流等級待觀察

今天元旦各地曙光情況不理想，中央氣象署預報員曾昭誠表示，由於今天東北季風環境，加上南方雲系北移影響，各地雲量偏多。未來1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。