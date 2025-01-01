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飛長途必備！她分享四件搭機好物引共鳴：少了不能活

聯合新聞網／ 綜合報導
近日有網友發文分享自己搭長途飛機出國時必備的物品，也引來不少網友分享經驗。圖／ingimage
近日有網友發文分享自己搭長途飛機出國時必備的物品，也引來不少網友分享經驗。圖／ingimage

過年假期馬上要到了，一定有不少人準備出國放鬆，慰勞一下辛苦了一年的自己。近日有網友發文分享自己搭長途飛機出國時必備的物品，也引來不少網友分享經驗。

原PO在Dcard發文，表示自己因為工作的關係常常搭長途飛機，最近有朋友要去歐洲玩，對方是第一次飛長途，於是她分享了一些在飛機上一定要有，沒有就會覺得「很阿雜」的物品。

首先是耳罩式耳機，原PO表示自己搭飛機最怕遇到小孩哭鬧，這時耳機就派上用場了。她強調耳機的抗噪功能一定要夠，這樣才能免於噪音干擾享受好眠，而且耳罩式耳機用起來也比入耳式的耳機舒服一些。

第二個是護手霜和護唇。由於飛機是密閉空間，空氣會變得很乾燥，因此原PO認為保濕是必備的。原PO表示自己每次搭飛機除了口乾舌燥，嘴唇也會有一堆死皮跑出來，手也會變得粗糙開裂，所以護手霜和護唇膏肯定也是必備品。

原PO還推薦了蒸氣眼罩，有時在飛機上難以入睡，戴上熱敷眼罩即使睡不著，稍微熱敷休息一下也很舒服。

最後一項則是十分常見的頸枕。原PO覺得脖子沒有良好的支撐會對頸椎不好，有了頸枕也不會「睡到歪掉」，防止自己下飛機時十分疲憊。

除了以上這四件物品，原PO認為充電線、漱口水、人工淚液以及好聽的歌單也很重要，她也好奇網友有沒有搭機必帶的東西。

許多人認同原PO的清單，「耳罩式耳機真的是必備啊！有時候飛機上小孩哭鬧真的是讓人崩潰，完全沒辦法睡覺！」、「抗噪耳機超重要，有一次遇到整程都在哭的小孩超崩潰」、「護唇膏必備，飛機上乾到不行，少了它根本無法過活」。

也有人分享自己必備的物品，「我的搭機必備只有口罩，有了口罩怎麼睡都安心，睡到嘴巴開開也不怕被發現」、「乾洗手或濕紙巾也必帶！不然一直走來走去洗手超不方便」、「有帽子的外套，防寒+遮臉」。

Dcard 搭飛機 耳機 護唇

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