元旦陰沉短暫雨 天氣風險：下周強冷空氣不排除「寒流」等級

今明兩天東北季風將略有些減弱，且將持續受南方雲系通過影響，天氣風險公司天氣分析師林孝儒今天表示，各地都是較為陰沉的天氣，也將有短暫雨機會。尤其迎風北、東部及中部山區，降雨影響相對較多。氣溫方面，高溫約17至22度，低溫約15至19度，感受偏涼冷。

周五起另一波東北季風再度南下影響，並逐步減弱至周末期間。林孝儒表示，北部及東部將維持陰天有短暫雨的天氣，高溫約17至20度，低溫約15至17度，整體感受偏涼且濕冷。相較之下，中南部則有較穩定的天氣型態，以晴時多雲為主，白天高溫可達20至24度，低溫則約14至17度，日夜溫差明顯。

林孝儒表示，下周一開始，天氣型態有較大變化的可能，預測受新一波強冷空氣南下影響台灣，各地氣溫下滑幅度可能較本周顯著，依目前預測資料顯示此波冷空氣是不排除有機會達到寒流等級，具體影響程度及時間點尚有變數，仍需持續觀察。

此外，林孝儒表示，周五起隨南方雲系遠離後，中南部天氣相對會較晴朗，屆時輻射冷卻效應可能更為明顯，清晨低溫可能比預測值再低1至2度，尤其空曠或山區的氣溫降幅會更加顯著；仍要防範低溫可能帶來的影響。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。