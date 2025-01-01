影／麗寶樂園渡假區跨年人潮齊倒數 300秒煙火秀互道新年快樂
全台多地昨晚舉辦跨年活動，麗寶樂園渡假區昨晚跨年10萬人潮湧進，今天凌晨300秒煙火秀，在場民眾互道新年快樂，也有多人在樂園附近路旁等看煙火，和親友一起互祝新年快樂。
「2025傳說對決麗寶跨年演唱會」昨晚在麗寶樂園渡假區第二停車場展開，開場由影歌雙棲的宋柏緯帶來「雲的距離」、「愛的迪斯可」等歌曲，Z世代創作歌手JOYCE就以斯，演唱「都是weather你」、「SPRING DREAM」等經典歌曲。
卡司還邀請剛發新專輯的金曲歌后 waa魏如萱，把新歌首唱獻給在台中麗寶樂園渡假區跨年的歌迷朋友，吸引許多粉絲到場；目前正值LINE FRIENDS TOWN熊大的麗寶小鎮二周年慶，晚會現場還有熊大、兔兔見面會，民眾與可愛的LINE FRIENDS明星合照，麗寶樂園渡假區昨晚至少湧入10萬以上跨年人潮。
跨年晚會另一大亮點是煙火與燈光秀，象徵台中地標的天空之夢摩天輪燈光秀吸睛，昨晚倒數後施放煙火，今天清晨，遊客搭乘2025年第一趟摩天輪，登上384公尺高空「迎曙光、賞日出」。
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