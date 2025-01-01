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2025啟動！ 4生肖迎「5星級」好運 各生肖趨吉避凶看這查

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
今天是2025年1月1日，命理師楊登嵙分享12生肖運勢。本報資料照片
今天是2025年1月1日，命理師楊登嵙分享12生肖運勢。本報資料照片

2025年已經展開，國人希望在新年迎來新氣象，命理師楊登嵙說，新的一年，有新的磁場變化，依照生肖的不同，也會有不同的感應跟運勢，其中有4個生肖會迎來「五星級」的好運，其他生肖也有消災解厄、趨吉避凶方式，不必過度擔心。

2025年各生肖運勢評等、趨吉避凶方法：

生肖鼠：★★★★★

「月德」解救，只要多加保養，終無大礙。平時必須注意飲食衛生，戒吃生冷油炸食物，避免病從口入。此外要特別留意泌尿系統方面的毛病，稍有不適便要去醫院做一下全面檢查，以杜絕後患，平時則要潔身自愛。

生肖牛：★★★★☆

今年身體狀況甚為普通，小病小痛繁仍，忌吃濕熱的食物，尤其油炸一類的香口食品，可以把毛病降低。「五鬼」入宮，需防暗疾，小有病痛安全起見找醫生檢查診治為宜，切勿拖延，需要提高警惕，忌至陰廟。

生肖虎：★★★★★

一些病痛，在所難免，但不會很嚴重，尤其要留意腹部的毛病，注意飲食衛生，可以減低染病的機會；此外，會有神經緊張的傾向，必須盡量多休息，多做適量運動以放鬆身心！

生肖兔：★★★☆☆

因為流年行煞星，要小心意外，車禍等事，不可參與危險性運動，就如登山，潛水等活動，至于外出旅遊，也做好安全措施，可減低受傷機會。

生肖龍：★★★★★

今年體質較弱，小病頻仍，要多休養生息，才能保持身體健康，避免激烈運動，留意肢體方面的問題，容易扭傷折損。此外切勿暴飲暴食，否則容易腸胃受損而引發各種疾病。

生肖蛇：★★☆☆☆

因值太歲，身體健康狀況不好，小感冒、小病痛會特別明顯，慎防脾胃、腸道、消化系統方面的疾病，極易引起腸胃急性病症。

生肖馬：★★☆☆☆

「病符」入侵，身體抵抗力較差，容易感染風寒及流行病，必須多注意生活飲食衛生，適量做些運動，增強體魄。特別是農曆正月、4月及10月份，在此期間必須注意飲食衛生，戒吃生冷，要有充足的睡眠，不熬夜，適量做些運動，增強體魄，減低得病機會。不要常去醫院探病，以免替人受災厄，身邊應帶護身符，勿探病弔喪，喪家物勿吃。

生肖羊：★★★☆☆

今年犯「血刃」煞，身體容易受傷，絕對不可參與危險性的活動，慎防引起血光之災，農曆6月及11月尤為注意，必須注意交通安全，開車過馬路都要小心謹慎。

生肖猴：★★★★☆

腸胃方面容易出問題，對於生冷油炸類食物少吃為宜，生活作息要有規律。幸得「福德」吉星，只要多加防範，問題不大；即使不幸得病，也能找到良醫將病治愈，終無大礙。

生肖雞：★★★☆☆

年逢「白虎」凶星，輕者會疾病纏身，重者會有血光之災。身體要慎防心臟、及血管方面的疾病，平時要多做檢查，杜絕後患；不宜參加刺激性或危險性的運動，容易從高處摔倒，導致頭部流血受傷，尤以農曆正月、5月及7月份更需提高警惕。

生肖狗：★★★★★

容易過度勞累而引起神經緊張，失眠多夢的毛病，但只要多些時間放鬆休息，終究問題不大。有「天厄」凶星出現，多主意外之災，出差或外出旅行必須注意安全第一，不要作危險性的運動，以免樂極生悲，提高警惕，有備無患。

生肖豬：★★☆☆☆

年犯「天哭」，多主孝服事件，容易發生無妄之災，戶外活動或參加旅遊必須做好各種安全防範，避免發生悲劇，同時要留意身邊長輩的健康，稍有不適便要去醫院做全面檢查，杜絕後患。

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