扯！ 國道監視器「直播」台北101跨年煙火 高公局道歉：檢討確有不當

台北101跨年煙火本次史上最長，施放6分鐘並搭配光雕。未料國道1號圓山段多達7支監視器同步「直播」。高速公路局今天上午證實此事，並向社會大眾公開道歉。

高公局說，針對媒體報導國道1968監視器於跨年倒數時刻觀看101煙火施放，未監看路況一事，高公局北區交通控制中心經檢討確有不當，國道監視器以車流監看為目的，不應轉向與國道路況無關之事件，已隨即告誡運作人員，並將再加強人員教育，另針對本次事件，再次向社會大眾表示歉意。

諷刺的是，高公局日前一再宣導行駛國道途中，切勿因觀賞跨年煙火而放慢車速或臨停路肩，違者可處以新台幣3000元以上6000元以下罰鍰。監視器卻未監看車流。

網紅「阿軒仔」在臉書痛批，「高公局交通管理組你們在幹什麼東西啊！等著整隊被叫去立法院罵吧！自己都宣導汽車駕駛上國道不要違法停路肩看煙火了，結果你們現在在幹嘛？我們大型重機駕駛納稅給國道基金讓你們添購國道CCTV，主要是讓你們監視國道汽車駕駛有沒有亂開車、守護國道駕駛人安全之用欸」。

「阿軒仔」表示，國道監視器淪為看101煙火的LIVE CAM？而且還愈看愈投入，把鏡頭拉到101主體上。「當時路段如果有嚴重連環撞，我看你們怎麼釐清啦！」

也有網友表示，「公器私用，誇張至極」、「哈哈，酷喔」、「7支，厲害的，鏡頭君懂欣賞101煙火秀」。