快訊

陳文茜罹癌在醫院跨年 「天堂太狹窄，容不下我這個死者」

iPhone 14 Pro要升級iPhone 16 Pro？果粉讚4功能有感：但可以不用換

跨年演唱會有驚喜！五月天新作誕生 超大咖歌手現身助陣

聽新聞
0:00 / 0:00

影／北捷總運量逼近300萬人次 演唱會、跨年晚會人潮擠爆市府站

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
北市跨年晚會圓滿落幕，觀傳局統計，跨年晚會加上台北大巨蛋演唱會人潮，共吸引逾22萬人流，北捷截至凌晨2時運量更逼近300萬人次，較去年成長逾70萬。記者曾原信／攝影
北市跨年晚會圓滿落幕，觀傳局統計，跨年晚會加上台北大巨蛋演唱會人潮，共吸引逾22萬人流，北捷截至凌晨2時運量更逼近300萬人次，較去年成長逾70萬。記者曾原信／攝影

北市跨年晚會圓滿落幕，觀傳局統計加上台北大巨蛋演唱會人潮，周邊共吸引逾22萬人流，北捷截至凌晨2時運量更逼近300萬人次，較去年成長逾70萬，不過由於演唱會與跨年晚會結束時間幾乎同時，雖有北捷「潮天團」指引，但市府捷運站人潮眾多，到1時30分還是有管制出口人流，並排隊進入。

「2025年台北最High新年城」跨年晚會圓滿落幕，加上天后張惠妹在台北大巨蛋舉辦演唱會，觀傳局統計，截至凌晨12時10分活動現場及大巨蛋周邊人數超過22萬人，信義區周邊相當熱鬧。

據了解，張惠妹演唱會於1月1日凌晨12時51分結束，近4萬歌迷依照主辦單位指引陸續散場，加上部分人潮在凌晨12時煙火放完後已先離開，整體動線還算流暢，不過演唱會分散至市府人流強碰聽完跨年表演民眾，北捷啟動3級管制，市政府捷運站2號出口一度排起長隊，需依照「潮天團」指引依序進場。

北捷表示，元旦凌晨2時10分順利完成跨年疏運，截至2時為止，捷運全線總運量約294.9萬人次，較去年跨年運量增加約 72.9萬，而首度開放綠線南京三民站及台北小巨蛋站，從午夜0時至凌晨2時免費搭乘累計進站運量2萬人次。

北市跨年晚會圓滿落幕，觀傳局統計，跨年晚會加上台北大巨蛋演唱會人潮，共吸引逾22萬人流，北捷截至凌晨2時運量更逼近300萬人次，較去年成長逾70萬。記者曾原信／攝影
北市跨年晚會圓滿落幕，觀傳局統計，跨年晚會加上台北大巨蛋演唱會人潮，共吸引逾22萬人流，北捷截至凌晨2時運量更逼近300萬人次，較去年成長逾70萬。記者曾原信／攝影
北市跨年晚會圓滿落幕，觀傳局統計，跨年晚會加上台北大巨蛋演唱會人潮，共吸引逾22萬人流，北捷截至凌晨2時運量更逼近300萬人次，較去年成長逾70萬。記者曾原信／攝影
北市跨年晚會圓滿落幕，觀傳局統計，跨年晚會加上台北大巨蛋演唱會人潮，共吸引逾22萬人流，北捷截至凌晨2時運量更逼近300萬人次，較去年成長逾70萬。記者曾原信／攝影

北捷 演唱會 跨年晚會

延伸閱讀

張惠妹創彩虹瀑布 4萬人跨年夜拚了「唱到天亮」

張惠妹出手了！跨年夜彩蛋歌曝光 19分鐘催淚核彈太狂

張惠妹、五月天跨年夾殺 羅志祥1200發煙火秀狂炸高雄

跨年加張惠妹演唱會人潮湧信義區 北捷晚間9點總運量234萬人次

相關新聞

影／北捷總運量逼近300萬人次 演唱會、跨年晚會人潮擠爆市府站

北市跨年晚會圓滿落幕，觀傳局統計加上台北大巨蛋演唱會人潮，周邊共吸引逾22萬人流，北捷截至凌晨2時運量更逼近300萬人次...

苗栗三灣8.9度 吳德榮：今明零星雨 下周強烈冷氣團降10度以下

今晨各地雲量多；中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，本島縣市平地最低...

季長期天氣展望 氣象署：反聖嬰偏弱氣溫正常雨量偏少

中央氣象署發布季長期天氣展望，「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專表示，氣候上，1月至2月是台灣一年之中平均氣溫最冷的2個...

雲多元旦曙光恐撲空 今明水氣多 周日晚間不排除冷氣團報到

東北季風今、明兩天稍減弱，天氣風險公司資深顧問吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，要等到明天晚間東北季風才會再度開...

2025年首震！花蓮凌晨2:52發生規模4.4地震 6縣市有感

中央氣象署發布第11401號地震報告，花蓮縣今凌晨2時52分發生規模4.4地震，震央位於花蓮縣秀林鄉，地震深度26.5公...

健保點值打折新制 鎖定院前診所

部分診所規模驚人，年度財報、就醫人數竟多於地區醫院，為此，醫師公會全聯會最近提出「跨總額申報改善方案」，對於醫院醫師到診...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。