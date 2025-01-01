影／北捷總運量逼近300萬人次 演唱會、跨年晚會人潮擠爆市府站

北市跨年晚會圓滿落幕，觀傳局統計加上台北大巨蛋演唱會人潮，周邊共吸引逾22萬人流，北捷截至凌晨2時運量更逼近300萬人次，較去年成長逾70萬，不過由於演唱會與跨年晚會結束時間幾乎同時，雖有北捷「潮天團」指引，但市府捷運站人潮眾多，到1時30分還是有管制出口人流，並排隊進入。

「2025年台北最High新年城」跨年晚會圓滿落幕，加上天后張惠妹在台北大巨蛋舉辦演唱會，觀傳局統計，截至凌晨12時10分活動現場及大巨蛋周邊人數超過22萬人，信義區周邊相當熱鬧。

據了解，張惠妹演唱會於1月1日凌晨12時51分結束，近4萬歌迷依照主辦單位指引陸續散場，加上部分人潮在凌晨12時煙火放完後已先離開，整體動線還算流暢，不過演唱會分散至市府人流強碰聽完跨年表演民眾，北捷啟動3級管制，市政府捷運站2號出口一度排起長隊，需依照「潮天團」指引依序進場。