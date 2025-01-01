聽新聞
0:00 / 0:00
影／北捷總運量逼近300萬人次 演唱會、跨年晚會人潮擠爆市府站
北市跨年晚會圓滿落幕，觀傳局統計加上台北大巨蛋演唱會人潮，周邊共吸引逾22萬人流，北捷截至凌晨2時運量更逼近300萬人次，較去年成長逾70萬，不過由於演唱會與跨年晚會結束時間幾乎同時，雖有北捷「潮天團」指引，但市府捷運站人潮眾多，到1時30分還是有管制出口人流，並排隊進入。
「2025年台北最High新年城」跨年晚會圓滿落幕，加上天后張惠妹在台北大巨蛋舉辦演唱會，觀傳局統計，截至凌晨12時10分活動現場及大巨蛋周邊人數超過22萬人，信義區周邊相當熱鬧。
據了解，張惠妹演唱會於1月1日凌晨12時51分結束，近4萬歌迷依照主辦單位指引陸續散場，加上部分人潮在凌晨12時煙火放完後已先離開，整體動線還算流暢，不過演唱會分散至市府人流強碰聽完跨年表演民眾，北捷啟動3級管制，市政府捷運站2號出口一度排起長隊，需依照「潮天團」指引依序進場。
北捷表示，元旦凌晨2時10分順利完成跨年疏運，截至2時為止，捷運全線總運量約294.9萬人次，較去年跨年運量增加約 72.9萬，而首度開放綠線南京三民站及台北小巨蛋站，從午夜0時至凌晨2時免費搭乘累計進站運量2萬人次。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言