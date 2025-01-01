降雨機率增明天雨勢最大 周五降溫有感、下周一迎冷氣團

今天元旦，中央氣象署表示，除了金門、馬祖為晴朗穩定的天氣，受到南方雲系北移影響，各地雲量將增多、降雨機率也逐漸提高，西半部山區有局部短暫雨，其他各地及澎湖轉為有零星短暫雨，清晨看曙光要在雲間碰碰運氣。

溫度方面，今天雖然東北季風稍減弱，但清晨仍涼，中部以北及東北部低溫約14、15度，其他各地約16、17度，受到雲量及降雨影響，各地白天稍涼，中部以北及宜蘭高溫約18、19度，南部、花東20至22度。

空氣品質部分，今天高壓出海，環境風場為東北風，清晨至上午東北風可能挾帶微量境外汙染物影響台灣及離島，中南部位於下風處，易累積汙染物。花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、宜蘭空品區及馬祖、澎湖為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區及金門為「橘色提醒」等級。

明天持續受到南方雲系北移影響且水氣最多，各地有雨且天氣較涼；迎風面東北部地區及西半部山區降雨時間長，有局部較大雨勢發生的機率，其他地區有局部短暫雨，外出攜帶雨具備用。

周五東北季風增強，周六、周日東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；周五清晨水氣逐漸減少，轉為東北季風迎風面的降雨為主，基隆北海岸、大台北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為局部短暫雨後多雲；周六、周日降雨以基隆北海岸、東半部地區及大台北山區為主，大台北、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴，周日水氣稍增，北部地區亦有局部短暫雨。

下周一東北季風再增強或大陸冷氣團南下，下周二東北季風或大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷；各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，下周一北部地區為局部短暫雨後多雲。

未來1周氣溫以周五後下降較為明顯，明天各地白天高溫約19至21度，早晚低溫約15至17，感受濕涼；周五至周日受東北季風影響，氣溫下降，北部、東北部低溫降至13至15度，中南部及花東約16至17度；下周一南下的冷空氣強度有更為強的趨勢，各地低溫將再下降約1至2度。

下周三至下周五大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷，中南部日夜溫差大；水氣偏少，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，後期冷空氣強度預報不確定性較大，注意氣象署最新天氣資訊。

至於高山降雪機率，氣象署說，若溫度及水氣條件配合，明天至周五清晨中部以北3500公尺以上高山有降雪的機會；後期高山氣溫偏低，可能出現結冰的現象，路面濕滑，活動注意安全。

周六晚間至周日中部以北地區易有局部霧或低雲影響能見度。