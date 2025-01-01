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苗栗三灣8.9度 吳德榮：今明零星雨 下周強烈冷氣團降10度以下

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苗栗三灣8.9度 吳德榮：今明零星雨 下周強烈冷氣團降10度以下

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天西半部平地偶飄零星小雨，白天微涼舒適，早晚仍偏冷。記者侯永全／攝影
今天西半部平地偶飄零星小雨，白天微涼舒適，早晚仍偏冷。記者侯永全／攝影

今晨各地雲量多；中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，本島縣市平地最低氣溫為苗栗三灣8.9度，其次是新北淡水區、石碇區11.6度。各地區平地最低氣溫約在12至14度。

今天元旦，不少民眾迎元旦曙光，不過，吳德榮說，今天中層雲籠罩、低層東北風漸減弱，山區、東半部偶有局部短暫雨，西半部平地偶飄零星小雨；白天微涼舒適，早晚仍偏冷；西半部空氣品質不佳。今天北部13至22度、中部14至24度、南部15至24度、東部14至24度。

明天至周六東北季風增強；吳德榮表示，明天中層雲續籠罩，山區及東半部有局部短暫雨，西半部平地也有零星降雨的機率，氣溫略降。周五西半部雨後多雲，周六西晴東偶雨。周日東北季風減弱、氣溫回升。

吳德榮表示，下周一另一波冷空氣開始南下，下周二至周五勢力強大的冷空氣持續南下，影響時間也較久，將帶來一段偏乾冷的天氣。目前各國模式強度的調整，以強烈大陸冷氣團的機率為最高，部分平地又將降至10度以下，而達到發布「低溫特報」的條件。但愈接近期末的資料，不確定性愈大，是否會調整得更強應密切觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

吳德榮 東北季風 氣溫

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