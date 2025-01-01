季長期天氣展望 氣象署：反聖嬰偏弱氣溫正常雨量偏少

中央氣象署發布季長期天氣展望，「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專表示，氣候上，1月至2月是台灣一年之中平均氣溫最冷的2個月，東北季風盛行，各地氣溫偏低，北部及東北部降雨機會大， 3月開始氣溫逐漸回暖。

根據最新熱帶海溫和大氣環流監測資料顯示，目前赤道太平洋海溫距平呈東冷西暖配置，氣象署說，未來一季反聖嬰雖有發展但強度偏弱，預計明年春季回復正常狀態。