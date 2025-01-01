聽新聞
0:00 / 0:00
季長期天氣展望 氣象署：反聖嬰偏弱氣溫正常雨量偏少
中央氣象署發布季長期天氣展望，「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專表示，氣候上，1月至2月是台灣一年之中平均氣溫最冷的2個月，東北季風盛行，各地氣溫偏低，北部及東北部降雨機會大， 3月開始氣溫逐漸回暖。
根據最新熱帶海溫和大氣環流監測資料顯示，目前赤道太平洋海溫距平呈東冷西暖配置，氣象署說，未來一季反聖嬰雖有發展但強度偏弱，預計明年春季回復正常狀態。
未來一季台灣地區氣溫、雨量預報，氣象署表示，模式預測未來一季氣溫正常，雨量在1月及3月偏少、2月正常至偏少，在反聖嬰發展的隔年1月至3月，台灣有氣溫略偏低、西半部雨量偏少的特徵，綜合研判未來一季氣溫以接近正常的機率較大、雨量為正常至偏少。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言