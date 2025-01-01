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季長期天氣展望 氣象署：反聖嬰偏弱氣溫正常雨量偏少

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
1至3月雨量預報。圖／取自「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專
1至3月雨量預報。圖／取自「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專

中央氣象署發布季長期天氣展望，「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專表示，氣候上，1月至2月是台灣一年之中平均氣溫最冷的2個月，東北季風盛行，各地氣溫偏低，北部及東北部降雨機會大， 3月開始氣溫逐漸回暖。

根據最新熱帶海溫和大氣環流監測資料顯示，目前赤道太平洋海溫距平呈東冷西暖配置，氣象署說，未來一季反聖嬰雖有發展但強度偏弱，預計明年春季回復正常狀態。

未來一季台灣地區氣溫、雨量預報，氣象署表示，模式預測未來一季氣溫正常，雨量在1月及3月偏少、2月正常至偏少，在反聖嬰發展的隔年1月至3月，台灣有氣溫略偏低、西半部雨量偏少的特徵，綜合研判未來一季氣溫以接近正常的機率較大、雨量為正常至偏少。

1至3月氣溫預報。圖／取自「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專
1至3月氣溫預報。圖／取自「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專

氣溫 氣象署 雨量

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