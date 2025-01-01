雲多元旦曙光恐撲空 今明水氣多 周日晚間不排除冷氣團報到

東北季風今、明兩天稍減弱，天氣風險公司資深顧問吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，要等到明天晚間東北季風才會再度開始增強，周五到周六白天東北季風的強度都比較強，周六晚間東北季風又會減弱，周日白天台灣附近有微弱鋒面通過，周日晚間開始下一波東北季風又會緊接著影響台灣。

溫度方面，吳聖宇說，中北部、東北部空曠地區的低溫12至14度左右，南部、花東空曠地區的低溫14至16度之間，市區低溫比空曠地區再高2度左右。周日晚間之後下來的第3波東北季風強度比較強，且預報資料似乎有愈報愈明顯的趨勢，不排除會達到冷氣團或以上等級的冷空氣強度，後續預報的變化值得密切注意。

天氣方面，他說，今天、明天南方水氣北上，不過到今晨還不會有太多的降雨，預期中南部山區可能有些局部短暫陣雨，另外就是在東北季風迎風面的地形上也會有些局部小雨或飄雨的機會，降雨量都很有限。雲量偏多影響今天清晨的元旦曙光，各地可能都是多雲或陰天的天氣，很難看得到元旦的太陽。

吳聖宇表示，今天白天開始南方水氣會愈來愈多，各地都會逐漸轉為有短暫陣雨的天氣，今晚到明天將會是降雨最多的時間，雖然預報的雨量都不大，但是降雨的機會高。明天晚上開始中南部的降雨將有逐漸減少的趨勢，降雨的範圍會逐漸縮減到東北季風的迎風面。

他說，周五到周六在東北季風迎風面的桃園以北到東半部、恆春半島等地仍有較高的降雨機率，新竹以南到高屏一帶則是多雲的天氣。周日白天有微弱鋒面掠過，北部、東半部仍持續會有短暫陣雨，中南部則是維持多雲的天氣，下周一之後隨著較強而且偏乾的冷空氣南下，各地可望轉為乾冷的天氣型態。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。