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運量破新高 北捷衝280萬人次迎2025
歡迎2025年到來，台北101在晚間12點連發360萬燦爛煙火，同時天后張惠妹也在台北大巨蛋開唱，人潮突破以往。根據台北捷運統計，晚間11點20分達到280萬人次。
北捷統計，12月31日的晚間11點20分，運量達280萬人次，突破今年最高運量的260萬人次，多出20萬人次。
台北101施放完煙火後，迎來第一波退場人潮，民眾分別往市政府、國父紀念館站疏散，北捷出動「潮天團」管制人流，雖人潮大量湧入入口處有壅塞排隊，但持續有在移動，等待時間「潮天團」也透過有獎徵答、猜哥遊戲避免民眾乾等。
記者在12點半左右實地走訪市府站，人與人之間緊緊挨著，但是不見推擠，反倒互不認識的路人也會說聲新年快樂，並在北捷工作人員引導下，慢慢進到捷運層。
據了解，張惠妹演唱會於1月1日凌晨51分結束，遠雄及北市府也有推出接駁車，並宣導搭乘松山新店線免費鼓勵民眾多搭乘。記者發現不少民眾排隊搭乘，班次相當密集，排隊人潮約10分鐘便可搭上車。
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