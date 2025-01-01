運量破新高 北捷衝280萬人次迎2025

歡迎2025年到來，台北101在晚間12點連發360萬燦爛煙火，同時天后張惠妹也在台北大巨蛋開唱，人潮突破以往。根據台北捷運統計，晚間11點20分達到280萬人次。

北捷統計，12月31日的晚間11點20分，運量達280萬人次，突破今年最高運量的260萬人次，多出20萬人次。

台北101施放完煙火後，迎來第一波退場人潮，民眾分別往市政府、國父紀念館站疏散，北捷出動「潮天團」管制人流，雖人潮大量湧入入口處有壅塞排隊，但持續有在移動，等待時間「潮天團」也透過有獎徵答、猜哥遊戲避免民眾乾等。

記者在12點半左右實地走訪市府站，人與人之間緊緊挨著，但是不見推擠，反倒互不認識的路人也會說聲新年快樂，並在北捷工作人員引導下，慢慢進到捷運層。