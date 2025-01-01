聽新聞
0:00 / 0:00

運量破新高 北捷衝280萬人次迎2025

聯合報／ 記者邱書昱洪子凱／台北即時報導
捷運市府站。記者洪子凱／攝影
捷運市府站。記者洪子凱／攝影

歡迎2025年到來，台北101在晚間12點連發360萬燦爛煙火，同時天后張惠妹也在台北大巨蛋開唱，人潮突破以往。根據台北捷運統計，晚間11點20分達到280萬人次。

北捷統計，12月31日的晚間11點20分，運量達280萬人次，突破今年最高運量的260萬人次，多出20萬人次。

台北101施放完煙火後，迎來第一波退場人潮，民眾分別往市政府、國父紀念館站疏散，北捷出動「潮天團」管制人流，雖人潮大量湧入入口處有壅塞排隊，但持續有在移動，等待時間「潮天團」也透過有獎徵答、猜哥遊戲避免民眾乾等。

記者在12點半左右實地走訪市府站，人與人之間緊緊挨著，但是不見推擠，反倒互不認識的路人也會說聲新年快樂，並在北捷工作人員引導下，慢慢進到捷運層。

據了解，張惠妹演唱會於1月1日凌晨51分結束，遠雄及北市府也有推出接駁車，並宣導搭乘松山新店線免費鼓勵民眾多搭乘。記者發現不少民眾排隊搭乘，班次相當密集，排隊人潮約10分鐘便可搭上車。

捷運市府站。記者洪子凱／攝影
捷運市府站。記者洪子凱／攝影

台北101 台北捷運

延伸閱讀

張惠妹出手了！跨年夜彩蛋歌曝光 19分鐘催淚核彈太狂

張惠妹、五月天跨年夾殺 羅志祥1200發煙火秀狂炸高雄

跨年加張惠妹演唱會人潮湧信義區 北捷晚間9點總運量234萬人次

張惠妹跨年後休長假 返場台北？陳鎮川一句話露玄機

相關新聞

運量破新高 北捷衝280萬人次迎2025

歡迎2025年到來，台北101在晚間12點連發360萬燦爛煙火，同時天后張惠妹也在台北大巨蛋開唱，人潮突破以往。根據台北...

健康你我他／接棒煮年夜飯 笑臉是最好讚美

婆婆長期茹素，婚後20年，年夜飯都是婆婆準備的素食，婆婆手藝好，即便無肉不歡的孩子也將菜吃得盤底朝天，我覺得很幸福，因為...

細胞運輸定身術 光照「點穴」阻病毒

人體細胞運作像一座城市，須透過精密運輸系統將各種物質送到正確位置。清華大學分子醫學所特聘教授林玉俊研究團隊最近研發一套「...

急診OHCA 心梗猝死 4人有1人無症狀

天冷、環境溫差過大，增加心血管疾病猝死的風險。大林慈濟醫院急診部主任李宜恭表示，觀察非創傷OHCA（到院前心肺功能停止）...

流感進入流行期 估春節高峰單周15萬人次

疫報統計，上周類流感門急診就診達十萬九千人次，其中急診就診占比達百分之十一點二，超過流行閾值（百分之十一），疾管署發言人...

健康主題館／5個好習慣 健康減重不復胖

新年新希望，不少人將「減肥」列為今年重要的健康計畫之一。減肥、減重的關鍵不是快，而是能否長長久久。吃得少、瘦得快並不是一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。