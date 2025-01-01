意見紛歧／65歲免健保費 藍喊暫緩處理

國民黨立院黨團上會期提出老人福利法修正草案，六十五歲以上綜合所得稅稅率未達百分之廿的長者免繳健保費，由中央政府補助，昨天經國民黨團大會討論後，由於內部意見分歧，暫緩處理，目前無時間表。

國民黨團於上周五院會中，提議變更議程，將老福法修正草案列為討論事項第二案，但醫界反彈聲浪大，不少藍營立委辦公室接到陳情電話，國民黨團提出再修正動議條文，將綜所稅率未達百分之廿下修為百分之五，但衛福部預估不論門檻下修與否，明年健保恐破產，將面臨全民漲保費。

老福法修正草案中還包括讓逾六十五歲或七十五歲老人的「必要陪伴人」搭大眾運輸比照半價優惠，交通部日前表示，雖樂見社會福利更加提升，但並非僅有優惠一途，在沒有明確及穩定預算來源之前提下，恐有嚴重衝擊。

面對相關部會、醫界接二連三的反彈，國民黨團昨天一早舉行黨團大會討論，會中有立委表示，老福法已經被民進黨操作成世代對立，不宜貿然表決，應該要凝聚更多朝野共識後再處理，不然會讓照顧長者的美意被抹黑；也有立委認為，財劃法修正後還沒正式上路，等未來正式實施後，評估中央、地方政府的財政能力，若地方政府財政能力許可，自己照顧自己的民眾。

國民黨團書記長林思銘指出，排富門檻因全國還沒有一致，目前大概十五個縣市都已經實施，但每一個縣市的排富百分比不一樣，所以黨團成員認為要經過充分討論。另外，據悉國民黨主席朱立倫在日前一場內部會議中表示，老福法尊重黨團自主。

民眾黨團總召黃國昌指出，如果銀髮族的長輩在綜所稅未達申報標準就是代表沒有收入，「健保費由中央政府支付，我們認為合情、合理、合法」，經過計算具體數額，金額大約為一年一百億元。

黃國昌並點名衛福部次長林靜儀，指林得到民進黨政府的真傳，絕口不談具體的數字跟財務，只會恐嚇人民健保會倒、想要調漲健保費，「如果衛福部次長這麼無能，那就自己辭職下台，換一個真正有辦法理性務實、討論政策的人來接任」。