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石崇良：破壞健保精神 「一旦修法 沒完沒了」

聯合報／ 記者沈能元／台北報導

「老人福利法部分條文修正草案」昨天於立法院審查，國民黨團以「仍有討論空間」為由，暫緩推動。衛福部健保署石崇良聽聞後，展露笑容。他說，一旦修法通過，雖然對健保財務有所影響，但重要的是將會破壞「健保精神」，以後就沒完沒了。

石崇良說，健保精神是互惠互利、量能付費，政府依據個人能力給予不同的補貼，如低收入戶由政府百分之百補貼、一般受雇階級自付三成、雇主付六成、政府補一成；農漁民自付四成、政府六成，讓每個人對於健保財務均有其貢獻。

「收取健保付費，從來不會以年齡作為依據。」石崇良說，如果六十五歲以上長者保費由政府支應，六歲、十八歲以下沒有收入的未成年者，政府是否也要補貼。一旦修法通過，健保精神被破壞，以後就沒完沒了，永遠都談不完了。

針對「老人福利法部分條文修正草案」，衛福部指出，若通過修正條文，將嚴重衝擊健保及社安網社工人力，健保將於一一五年提前破產，屆時須調漲健保費。

健保署 石崇良 財務

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