健康你我他／接棒煮年夜飯 笑臉是最好讚美

婆婆長期茹素，婚後20年，年夜飯都是婆婆準備的素食，婆婆手藝好，即便無肉不歡的孩子也將菜吃得盤底朝天，我覺得很幸福，因為對很多媳婦來說，要準備「年夜飯」壓力會很大，而我卻有幸可以吃現成的，真的很感恩。

近幾年婆婆年紀大了，體力大不如前，告知我以後要負責準備年夜飯。聽婆婆這麼說，我是剉咧等，如果只準備我們一家人的年夜飯還好，但兩個小姑也會回來吃，而且要素食，我真的跟很多媳婦一樣，愈到過年愈焦慮。所幸婆婆不再堅持吃素，她會吃些葷食，也告訴我準備大家喜歡吃的就好，不用都煮素菜，這讓我小小鬆了一口氣。

接下準備年夜飯大任後，我上網找食譜、買食材，還請益對烹飪很有心得的二姊，於是我獨力完成年夜飯的工作，煮完都很佩服自己。

我們家吃年夜飯前先祭祖，當菜肴端上神桌時，孩子們的眼睛都亮起來，小姑們都說「大嫂好會煮啊！」孩子們的反應跟小姑的讚美，讓我覺得一切的辛勞都是值得的。

當一家人圍在一起在吃年夜飯時，每個人都吃得很盡興，婆婆也吃得很開心。看到一家人吃得津津有味，所有的事前的壓力和擔憂全一掃而空。

年夜飯不管是婆婆先前準備的素菜，還是後來我準備的葷食，大家都吃得其樂融融，我這個棒子，接得應該還可以吧。