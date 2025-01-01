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急診OHCA 心梗猝死 4人有1人無症狀

聯合報／ 記者林則澄／台北報導

天冷、環境溫差過大，增加心血管疾病猝死的風險。大林慈濟醫院急診部主任李宜恭表示，觀察非創傷OHCA（到院前心肺功能停止）患者，以發生心肌梗塞為最大宗，約四分之一患者發病前並無症狀。因此提醒民眾，一旦突發胸悶、呼吸急促、冷汗等情況時，應盡速就醫。

醫學雜誌「循環」（Circulation）的一項研究顯示，天氣最熱和最冷時，容易發生中風、心臟衰竭、心律不整、冠狀動脈疾病等心血管疾病，死亡率也升高，尤其冷比熱更可怕，致死率相差4至5倍。

近期連日的低溫，全台各醫院急診室的OHCA病患增加不少。李宜恭說，歷年來急診的OHCA病患中，以心肌梗塞患者最多，其次是主動脈剝離、外傷等情況。

李宜恭表示，40歲以下患者發生OHCA原因，多是頭部、肺部等部位多重外傷或內出血，60歲以上患者則多是心肌梗塞、主動脈剝離，現在20、30歲心肌梗塞的患者也愈來愈常見。

心血管疾病呈現年輕化趨勢，李宜恭推測，可能是家族慢性病史、菸酒習慣、高油糖鹽飲食等原因所致，呼籲應導正良好的生活習慣，建議40歲以上民定期接受健康檢查，更要留意行走或運動時，如有莫名的胸悶、呼吸急促、冒冷汗等情況，應立即就醫。

李宜恭說，心肌梗塞來去皆快，往往發病前無症狀，只是突然OHCA後就與世長辭，即便急診室的醫護積極搶救，也很難將人從鬼門關前拉回來，因此平時做好預防，如有高血壓、高血糖、高血脂的患者應定期監測數值，勝過發病後的任何一種治療方式。

OHCA 心肌梗塞 患者

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