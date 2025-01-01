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好熱…台灣去年平均氣溫24.97度 創歷史新高

經濟日報／ 記者胡瑞玲／台北報導
中央氣象署31日表示，2024年台灣及全球平均溫度都寫下歷史新高。示意圖。聯合報資料照
中央氣象署31日表示，2024年台灣及全球平均溫度都寫下歷史新高。示意圖。聯合報資料照

中央氣象署昨（31）日表示，2024年台灣及全球平均溫度都寫下歷史新高，台灣是1897年有統計以來最熱的一年，平均氣溫24.97度，比百年平均高出1.66度。

氣象署昨日召開記者會，回顧2024年整年氣象及展望2025年春季狀況，氣象預報中心主任陳怡良指出，2024年台灣及全球平均溫都創下歷史新高，截至2024年11月，全球均溫為15.28度，比百年（1901年至2000年）平均高出1.28度，比去年同期高出0.11度，也是自1850年以來最高溫紀錄。

台灣部分，統計2024年至12月29日止，全台年均溫為24.97度，超過2020年的24.91度，寫下歷史新高，其中淡水、新竹、台中、日月潭、台南、成功、台東、大武站等八個測站，年均溫都寫下該測站最高溫紀錄。

雨量方面，台灣年累積雨接近正常，但降雨分布不均，2024年春雨及梅雨偏少，夏季及秋季則因颱風降雨影響而偏多；2024年氣溫極端偏暖，降雨主要來自颱風，梅雨季前雨量偏少，梅雨季後因颱風雨量偏多。

陳怡良表示，2024年西北太平洋生成26個颱風，比氣候值25.4個多，2024發布四個颱風警報，其中三個颱風登陸，包含凱米、山陀兒、康芮。

展望未來一季，陳怡良表示，觀看聖嬰指標關鍵區域，目前熱帶中東太平洋附近海溫偏冷，反聖嬰現象雖有發展，但強度偏弱，預測2025年春季後將恢復正常。

雨量 颱風

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