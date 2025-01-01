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寶林條款拍板 北市餐飲業保食品中毒險

聯合報／ 記者林麗玉／台北報導

北市去年寶林茶室中毒案，30名受害者有6人死亡。市長蔣萬安昨在市政會議拍板通過「寶林條款」，擴大要求「供不特定人餐飲之場所」（酒吧除外）應強制投保公共意外責任險，從300平方公尺以上樓地板面積下修為150平方公尺，並新增投保食品中毒險。

新版辦法也規定，消費場所須將公共意外責任保險單及繳費證明張貼於明顯處，供消費者查看；但列有過渡條款，讓業者有足夠時間適應新規，降低衝擊。

寶林茶室爆發食物中毒事件，因寶林沒繳保費，產品責任險保單失效。消基會代受害者提出團體訴訟，包括用餐金額、醫療費用、無法工作損失、殯葬費用、精神慰撫金及3倍懲罰性賠償金等，向業者求償約2億9千萬元；市府代墊的醫療費用約984萬元也提起民事求償。

法務局表示，已開過多次調解、研商保險理賠會議，因涉及百貨業者、美食廣場保險責任分擔，保險公司同意理賠，首案已達成和解，受限保密協定不能公布，其他受害者仍在訴訟或調解。

有受害者說，求償路途曠日廢時，希望業者和保險公司顧及社會責任，盡快解決，不要在反覆調解甚至訴訟中讓家屬、被害人受折磨。

為此，市府修正「北市消費場所強制投保公共意外責任保險實施辦法」。法務局長連堂凱表示這次修法縮小納保業者規模，原本300平方米才需投保，縮小為150平方米、約40多坪店家就需投保公共意外責任險，將中小型業者也納保。

連堂凱說，食品業者本來就需要針對產品投保產品意外責任險，現在附加場所的投保，等同雙重保障。

另外，市府也要求稽查時，要主動出示投保的繳費證明，否則會有相對應開罰。

保險 受害者 食物中毒

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