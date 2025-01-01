多縣市加碼獎勵生育 敬老卡擴用

今年各地有不少社福、獎勵生育等新制上路。北市9大新制，包括中低收入長者至北市聯醫七大院區，可用敬老卡抵扣門診掛號費，凍卵及試管補助也增加，台中、台南等都針對醫療性凍精凍卵推出補助計畫，新北市也有19項新措施陸續上路。

新北研考會表示，社福方面，今年起加碼生育獎勵金、放寬申請時設籍資格條件，預計有1.8萬名新生兒受惠；重陽敬老禮金放寬資格，重陽節當月年滿55至64歲且設籍新北市滿1年的原住民長者即可領取。

行的福利方面，好孕專車車資補貼方案取消夫妻所得限制；新北兒童卡放寬申請資格，6歲以上未滿12歲學童均可申請。

北市即日起，中低收入戶長者至北市聯醫七大院區可使用敬老卡抵扣門診掛號費，每次最多50點；還有長者收容安置補助費調增，入住每月補助金額調增1000至2000元，依社福身分及失能條件最高補助2萬9250元。

台北市長蔣萬安昨還拍板，85歲至98歲長者重陽敬老禮金，今年將從原本1500元提高至3000元。

醫療性凍卵也擴大辦理，設籍北市市民，終身一次凍卵補助2萬，補助保存費3000元可補助4年；人工生殖增加補助，加碼試管嬰兒療程費用，設籍北市符合資格市民，補助2萬5000元每年補助一次；還有孕婦唐氏症篩檢新增NIPT檢測。

台中也推出凍卵凍精補助，本人或配偶設籍台中6個月以上且45歲（含）以下罹癌市民，終身補助1次最高凍卵5萬元或凍精8000元。

為鼓勵生育，台南除提供婚後孕前健康檢查補助，也針對40歲以下有意願生育的新罹癌市民，提供凍卵或凍精補助。另外，騎樓開放停放機慢車，但須保留1.5公尺寬的行人通道及出入空間。

竹市擴大敬老愛心卡使用，元旦起增8家藥局可使用，總計14家可刷敬老卡；每月藥局消費上限為100點。

桃園推動「生前預立環保葬意願登記」，今上路，可依據個人意願辦理身後事，網路申請或臨櫃登記都可；桃園去年樹葬服務件數1527件，12年來成長逾18倍。

高雄市環保局推動機車定檢通知電子化作業、兒童早期療育補助納入外縣市醫療機構，及低收入戶與中低收入戶資格審核標準放寬等。