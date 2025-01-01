聽新聞
0:00 / 0:00

多縣市加碼獎勵生育 敬老卡擴用

聯合報／ 地方社會中心記者／連線報導

今年各地有不少社福、獎勵生育等新制上路。北市9大新制，包括中低收入長者至北市聯醫七大院區，可用敬老卡抵扣門診掛號費，凍卵及試管補助也增加，台中、台南等都針對醫療性凍精凍卵推出補助計畫，新北市也有19項新措施陸續上路。

新北研考會表示，社福方面，今年起加碼生育獎勵金、放寬申請時設籍資格條件，預計有1.8萬名新生兒受惠；重陽敬老禮金放寬資格，重陽節當月年滿55至64歲且設籍新北市滿1年的原住民長者即可領取。

行的福利方面，好孕專車車資補貼方案取消夫妻所得限制；新北兒童卡放寬申請資格，6歲以上未滿12歲學童均可申請。

北市即日起，中低收入戶長者至北市聯醫七大院區可使用敬老卡抵扣門診掛號費，每次最多50點；還有長者收容安置補助費調增，入住每月補助金額調增1000至2000元，依社福身分及失能條件最高補助2萬9250元。

台北市長蔣萬安昨還拍板，85歲至98歲長者重陽敬老禮金，今年將從原本1500元提高至3000元。

醫療性凍卵也擴大辦理，設籍北市市民，終身一次凍卵補助2萬，補助保存費3000元可補助4年；人工生殖增加補助，加碼試管嬰兒療程費用，設籍北市符合資格市民，補助2萬5000元每年補助一次；還有孕婦唐氏症篩檢新增NIPT檢測。

台中也推出凍卵凍精補助，本人或配偶設籍台中6個月以上且45歲（含）以下罹癌市民，終身補助1次最高凍卵5萬元或凍精8000元。

為鼓勵生育，台南除提供婚後孕前健康檢查補助，也針對40歲以下有意願生育的新罹癌市民，提供凍卵或凍精補助。另外，騎樓開放停放機慢車，但須保留1.5公尺寬的行人通道及出入空間。

竹市擴大敬老愛心卡使用，元旦起增8家藥局可使用，總計14家可刷敬老卡；每月藥局消費上限為100點。

桃園推動「生前預立環保葬意願登記」，今上路，可依據個人意願辦理身後事，網路申請或臨櫃登記都可；桃園去年樹葬服務件數1527件，12年來成長逾18倍。

高雄市環保局推動機車定檢通知電子化作業、兒童早期療育補助納入外縣市醫療機構，及低收入戶與中低收入戶資格審核標準放寬等。

凍卵 生育

延伸閱讀

年前發大禮！ 台北市長蔣萬安拍板85-98歲長者敬老金翻倍至3千元

中低收入戶長者明年可用敬老卡折抵聯醫掛號費 北市近9千人受惠

北市敬老卡點數折抵聯醫掛號費等8項 114年上路

竹縣敬老愛心卡增4國道路線 19日起服務擴及台北台中林口

相關新聞

運量破新高 北捷衝280萬人次迎2025

歡迎2025年到來，台北101在晚間12點連發360萬燦爛煙火，同時天后張惠妹也在台北大巨蛋開唱，人潮突破以往。根據台北...

健康你我他／接棒煮年夜飯 笑臉是最好讚美

婆婆長期茹素，婚後20年，年夜飯都是婆婆準備的素食，婆婆手藝好，即便無肉不歡的孩子也將菜吃得盤底朝天，我覺得很幸福，因為...

細胞運輸定身術 光照「點穴」阻病毒

人體細胞運作像一座城市，須透過精密運輸系統將各種物質送到正確位置。清華大學分子醫學所特聘教授林玉俊研究團隊最近研發一套「...

急診OHCA 心梗猝死 4人有1人無症狀

天冷、環境溫差過大，增加心血管疾病猝死的風險。大林慈濟醫院急診部主任李宜恭表示，觀察非創傷OHCA（到院前心肺功能停止）...

流感進入流行期 估春節高峰單周15萬人次

疫報統計，上周類流感門急診就診達十萬九千人次，其中急診就診占比達百分之十一點二，超過流行閾值（百分之十一），疾管署發言人...

健康主題館／5個好習慣 健康減重不復胖

新年新希望，不少人將「減肥」列為今年重要的健康計畫之一。減肥、減重的關鍵不是快，而是能否長長久久。吃得少、瘦得快並不是一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。