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流感進入流行期 估春節高峰單周15萬人次

聯合報／ 記者李青縈／台北報導

疫報統計，上周類流感門急診就診達十萬九千人次，其中急診就診占比達百分之十一點二，超過流行閾值（百分之十一），疾管署發言人曾淑慧表示，流感正式進入流行期，預計今年一月下旬、農曆春節前後將達到高峰，預估單周十五萬人次就診。

疾管署疫情中心主任郭宏偉表示，國內上周新增十九例流感併發重症病例、死亡十例，本流感季自去年十月一日起截至十二月三十日累計三六九例，年齡層以六十五歲以上長者為多。死亡病例累積八十五例，死亡數為近十個流感季最高。

防疫醫師林詠青指出，上周流感死亡個案中最年輕者為北部四十多歲女性，原有氣喘病史，並未接種流感疫苗，去年十一月下旬出現劇烈咳嗽、呼吸喘、全身無力，至診所就醫，被診治為感冒，只給一般口服藥。不料，症狀加劇，因肺炎、呼吸衰竭，合併敗血性休克，緊急就醫，收治加護病房治療，住院三周後不幸過世，死因為流感併發肺炎呼吸衰竭。

疫調顯示，九成以上確定重症病例、死亡病例均未接種本季流感疫苗。曾淑慧表示，從今天起，擴大公費流感疫苗接種範圍，全國滿六個月以上尚未接種的民眾均可接種。

死亡 流感疫苗 疾管署

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