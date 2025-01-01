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2024史上最熱 台灣年均溫24.97℃

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導

中央氣象署昨天回顧二○二十四年整年氣象，及展望二○二十五年春季狀況，氣象預報中心主任陳怡良指出，去年是史上最暖年，台灣及全球平均溫度均創下歷史新高。

陳怡良指出，截至去年十一月止，全球均溫為十五點廿八度，比百年（一九○一至二○○○年）平均高出一點廿八度，比前年同期高出○點一一度，自一八五○年以來最高溫紀錄。

台灣部分，去年平均氣溫二十四點九七度，比百年平均高出一點六六度，截至去年十一月，平均溫比氣候值高出一至二點四度，僅十二月相比氣候值低○點五度。去年也是一八九七年以來最熱的一年，

統計去年至十二月二十九日止，全台年均溫為二十四點九七度，超過二○二○年的二十四點九一度，創下歷史新高，其中淡水、新竹、台中、日月潭、台南、成功、台東、大武站等八站，年均溫均創下該測站的最高溫紀錄。

雨量方面，台灣年累積雨接近正常，但降雨分布不均，去年春雨及梅雨偏少，夏季及秋季則因颱風降雨影響而偏多。

陳怡良表示，去年西北太平洋生成二十六個颱風，比氣候值二十五點四個多，去年發布四個颱風警報，其中三個颱風登陸，包含凱米、山陀兒、康芮。陳怡良指出，去年秋季總計十五個颱風生成，為史上第三多，統計一九五八至二○二十四年九至十一月北太平洋西部海域颱風生成數，氣候平均十點八個，其中一九六四年十九個最多。

颱風 高溫

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