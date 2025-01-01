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診所申報健保逾億 擬納評鑑

聯合報／ 記者沈能元／台北報導

部分基層診所每年申報健保費用超過億元，規模不輸地區醫院，卻不受評鑑管理。衛福部健保署研擬修正「全民健康保險醫事服務機構特約及管理辦法」，規定申報健保逾一億元診所需納入評鑑，預計今年二月預告，下半年公告，全國至少廿八家診所將於二○二六年接受評鑑。

健保署長石崇良表示，依「健保法」規定，醫療機構、檢驗所如一年申報健保逾二億元，就需公布財報，為確保病人安全，且最近又有診所出事，因此，研議將申報量大的診所納入評鑑。

依規定，全國地區醫院平均一年健保申報中位數為一點二億元，需定期接受醫院評鑑，如未過評鑑，將失去健保特約資格。石崇良表示，一年申報健保逾一億元，已算是一家小型醫院規模，有必要透過評鑑制度，確保醫療品質、病人安全。

健保署資料顯示，一年申報健保超過二億元須公布財報的診所，共有遠東聯合診所、書田診所、安慎診所等三家，另有廿五家診所年度財報超過一億元。

書田診所院長蔡培斌表示，不反對診所評鑑，通過衛福部評鑑等於掛上保證，但評鑑過程中，必須準備眾多文書作業，行政流程繁複，勞師動眾。他認為，診所真的不需接受評鑑，如果衛福部想來視察，隨時都可來。

「診所評鑑相關細節，還在研議中。」石崇良說，現行醫院評鑑項目不見得適用診所評鑑，因診所患者可能沒有住院或留置過夜，但在手術感控、Ｘ光輻射檢驗、藥局與用藥安全等，相關評鑑細節將進一步與醫策會討論，規畫每四年評鑑一次。

健保署 石崇良 衛福部

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