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健保點值打折新制 鎖定院前診所

聯合報／ 記者沈能元李青縈／台北報導
遠東診所、書田診所等幾家基層診所門診服務量驚人，規模不輸地區醫院，為了確保病人安全，健保署宣布，年度申報健保逾億元的診所需接受診所評鑑，至少廿八家符合受檢資格。記者曾學仁／攝影
遠東診所、書田診所等幾家基層診所門診服務量驚人，規模不輸地區醫院，為了確保病人安全，健保署宣布，年度申報健保逾億元的診所需接受診所評鑑，至少廿八家符合受檢資格。記者曾學仁／攝影

部分診所規模驚人，年度財報、就醫人數竟多於地區醫院，為此，醫師公會全聯會最近提出「跨總額申報改善方案」，對於醫院醫師到診所服務，每個月健保申報量超過十萬點，健保給付點值打七五折，此案已通過共擬會議審議，衛福部同意後，預計第一季即可上路。

健保署長石崇良表示，醫院健保總額明年第一季採分區總額制，依不同區域特性給予前瞻式預算管理，但觀察發現，部分大型醫院成立院前診所，讓醫師把病人下轉至診所，「這並非真正的分級醫療」。

「院前診所雖然合法，但並不合理。」醫師公會全聯會西醫基層醫療服務審查執行會召委黃啟嘉指出，部分醫師明明執業登記在醫院，檢查、看診型態都是醫院，但服務量卻是耗用西醫基層總總額，形同迫害分級醫療，讓西醫基層的總額低落。

為此，醫師公會全聯會提案，醫院專科醫師申請報備到院前診所支援，每月健保點值逾十萬點，將打七五折。以診察費為例，於基層診所依合理門診量計算，每天前卅名患者健保給付三六四點，打折後為二七三點，相較醫院門診診察費二八六點還低，期盼藉此新制，讓大醫院回歸照顧「急重難罕」病人，診所則擔任家庭醫師。

診所協會全聯會理事長陳宏麟表示，多年來，台北區、北區等基層診所受到院前診所的影響，西醫基層點值遭到稀釋，「他們（診所醫師）痛苦很久了」。新制目的在於讓大醫院好好經營自家醫院，不要到處開診所，讓醫院做醫院的事情，診所做診所的事。

醫師公會全聯會理事長周慶明指出，院前診所的申報量跟一般診所不同，平均一個病人的申報點數為一般診所的兩倍，並且病人數量眾多，確實消耗點值。台北區狀況最為嚴重，浮動點值僅約○點八一○至○點八三，跟其他分區○點九元相比，差距不小。

不過，新制上路後，勢必影響部分患者就醫權益，例如，多年來穩居診所財報前三名的遠東診所，係以台大、亞東等醫學中心醫師為號召，加上掛號費便宜，吸引眾多患者前往就醫。然該項方案實施後，名醫兼診情況可能減少，想掛名醫門診，難度更高。

對此，石崇良表示，民眾不是喜歡掛哪一個醫師，就往哪裡看，應是小病到診所，大病去醫院，才能落實分級醫療制度。例如，高血壓患者應至基層診所就醫，當血壓長期控管不佳，再至大醫院心臟內科就診。

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