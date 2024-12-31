高雄網友問掛號費200元算常態了？ 衛生局這麼說

連日來低溫，有不少人都感冒了，一名高雄網友在Threads抱怨「高雄看個感冒掛號費200元，這價格是常態了嗎」釣出全台各地網友喊算便宜了，「我看過小診所250掛號費的」、「台中250，2個小孩感冒不起」、「新竹都300了，有的350」，「台北有些掛號費350」，還有人預告「明年更貴」。

近來掛號費漲價，成了Threads熱門話題之一，高雄網友日前在社群平台貼文看醫生掛號費要200元，引來網友驚呼「好便宜啊」、「（尖叫）太便宜了吧」、「200也太便宜了」。

新竹網友留言「才200怎麼那麼便宜，竹北3歲以上300、一家三口團滅一次900」、新北網友說「目前遇過最高掛號費是耳鼻喉科250」。從台中到高雄生活的網友則說「高雄市最近半年才開始調漲至200，台中已經從200漲到250了」

此外，也有診所掛號費分平日和假日，有網友說「遇過平日掛號費200，假日看醫生掛號費加100，變300」、「小x陽平日250，假日300，還蠻驚嚇的」。

一名網友哀怨說「現在感冒至少都要看3次以上，我兒子看第6次醫生了，好慘」算算6次掛號費至少花了1500；原po回覆「真的耶，以前感冒一次就好了，我看第3次了，現在病毒好像比較強」。

還有網友笑說「200很久了，你可能很久沒感冒了」，原po承認「自己不常看醫生，距上次小診所掛號費150似乎才不久前的事」；但也有人說還是有150掛號費的，讓原po直呼「超佛」。

高雄市衛生局表示，目前高雄各地衛生所及市立醫院，因為考量市民就醫權益，門診掛號費仍維持在30元至100元；今年透過醫療機構督導考核調查，發現高市共有44家醫療診所調漲掛號費，多數從新台幣150元調漲至200元。

衛生局強調，為市民福祉考量，將持續透過督導考核及輔導方式，也呼籲各醫療診所撙節漲幅，避免市民因經濟負擔，影響就醫意願。