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環境部7大政策元旦上路 碳費開徵、旅宿用品不主動提供

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
環境部自1月起將有部分新政策上路，包含實施改裝排氣管認證、一次用旅宿用品不主動提供、實施碳費徵收、增訂飲用水PFAS標準等。聯合報系資料照片
環境部自1月起將有部分新政策上路，包含實施改裝排氣管認證、一次用旅宿用品不主動提供、實施碳費徵收、增訂飲用水PFAS標準等。聯合報系資料照片

明天起將邁入2025年，許多新政策也即將開始推動，環境部自1月起將有部分新政策上路，包含實施改裝排氣管認證、一次用旅宿用品不主動提供、實施碳費徵收、增訂飲用水PFAS標準等。

碳費徵收部分，碳費徵收對象約260家公司計500廠，2025年排放量正式納入碳費徵收計算，2025年試申報不繳費；2026年起，收費對象依據2025年排放量及適用之費率進行繳費。預估至2030年可減量3800萬公噸CO2e（二氧化碳當量）

一次用旅宿用品限制使用對象及實施方式部分，旅宿業不得提供容量小於180毫升之液態盥洗及保養用品、亦不得於營業場所陳列個人衛生用品供消費者自由取用。預估1年可減少4點6億個以上小瓶裝用量，相當1年可減碳2500公噸。

實施改裝排氣管認證部分，民眾安裝「非原廠（改裝）排氣管」，應購買「噪音合格認證排氣管」產品或「自費委託環境部許可噪音實驗室」進行噪音檢測，未變更登記有罰鍰。

增訂飲用水 PFAS 標準及管理規定部分，導入飲用水水質標準加以強制規範，確保2300萬人之飲用水安全及品質。

修正「環境影響評估河川水質評估模式技術規範」部分規定，強化水質評估工具，提升水質模式評估效能與品質，合理預測開發或整治對河川影響，確保水體品質。

放寬應回收廢棄物責任業者適用查定課費制度部分，平均每年將再增加7000家次符合資格、提高免徵金額每年受惠業者將再增加5000家次。

推動應回收塑膠容器及玻璃容器之綠色回收清除處理費費率部分，預計到2027年符合綠色費率使用重量占塑膠容器營業量重量達15%，可減少8300公噸原生塑膠使用量，預計到2027年可減少3.7萬公噸原生玻璃使用量。

噪音 水質 碳費

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