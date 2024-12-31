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影／搶拍2024年最後夕陽 金門湖下海堤與金湯港超美超好拍

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣議員董森堡發起古崗金湯港快閃賞落日活動，吸引不少年輕人參加，大家一起擺出2025年的手勢與POSE。記者蔡家蓁／攝影
金門縣議員董森堡發起古崗金湯港快閃賞落日活動，吸引不少年輕人參加，大家一起擺出2025年的手勢與POSE。記者蔡家蓁／攝影

為了欣賞2024年金門的最後一抹夕陽，不少大陸遊客與在地民眾今天傍晚湖下海堤、慈堤與古崗金湯港等地，捕捉這一年最後的壯麗時刻，遊客都說，金門地區雖然氣溫偏低，但天候良好，可以欣賞到動人的落日餘暉，覺得很棒；大家目送夕陽消失於海平面，紛紛高喊「新年快樂」。

其中，湖下海堤是今天追日的熱門地點，因為不僅可以看到夕陽還可以遠眺金門大橋，吸引30多位陸客專程朝聖，來自福州的團客特地準備了五顏六色的氣球，雖然因雲層遮蔽未能完整記錄夕陽下沉的全程，但大家仍開心地大喊「開心、快樂，2025年我們一起幸福」，為此行增添美好的記憶。

另外一處欣賞夕陽的秘境，就是古崗的金湯港，金門縣議員董森堡還發起快閃賞落日活動，同樣吸引20多位年輕朋友到場，有情侶還現場大方秀恩愛，擺出愛心等姿勢拍照留念，相當甜蜜浪漫。董森堡表示，金湯港的地勢特殊，因地處山凹下，風比較小，成為近年來欣賞夕陽的新秘境，不少年輕人都會來此看夕陽。

董森堡也期許，告別舊的一年，新的一年希望有新氣象，他強調，希望國內政治局勢不要那麼混亂，兩岸局勢與中美關係能夠和諧一點點，大家都能越來越好。

此外，無法親臨現場的民眾，則透過金門國家公園慈湖三角堡即時直播，欣賞這一限定落日美景，目送最後一道夕陽，帶著對新年的期盼與祝福，為2024年畫下了完美句點。

湖下海堤是今天追日的熱門地點，因為不僅可以看到夕陽還可以遠眺金門大橋。記者蔡家蓁／攝影
湖下海堤是今天追日的熱門地點，因為不僅可以看到夕陽還可以遠眺金門大橋。記者蔡家蓁／攝影
金門縣議員董森堡發起古崗金湯港快閃賞落日活動，吸引不少年輕人參加，情侶大方示愛拍照。記者蔡家蓁／攝影
金門縣議員董森堡發起古崗金湯港快閃賞落日活動，吸引不少年輕人參加，情侶大方示愛拍照。記者蔡家蓁／攝影
金門縣議員董森堡發起古崗金湯港快閃賞落日活動，吸引不少年輕人參加。記者蔡家蓁／攝影
金門縣議員董森堡發起古崗金湯港快閃賞落日活動，吸引不少年輕人參加。記者蔡家蓁／攝影
湖下海堤是今天追日的熱門地點，有30多位陸客專程來朝聖，來自福州的團客特地準備了五顏六色的氣球拍照，大家仍開心地大喊「開心、快樂，2025年我們一起幸福」，為此行增添美好的記憶。記者蔡家蓁／攝影
湖下海堤是今天追日的熱門地點，有30多位陸客專程來朝聖，來自福州的團客特地準備了五顏六色的氣球拍照，大家仍開心地大喊「開心、快樂，2025年我們一起幸福」，為此行增添美好的記憶。記者蔡家蓁／攝影
金門縣議員董森堡發起古崗金湯港快閃賞落日活動，吸引不少年輕人參加，情侶大方示愛拍照。記者蔡家蓁／攝影
金門縣議員董森堡發起古崗金湯港快閃賞落日活動，吸引不少年輕人參加，情侶大方示愛拍照。記者蔡家蓁／攝影

快閃 金門大橋

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