元旦起雨下2天！冷空氣來襲 3500公尺高山有降雪機率

明天元旦水氣變多，各地清晨起有零星降雨，周四水氣最多，尤其迎風面降雨時間較長、累積雨量多，周五起水氣逐漸減少，但東北季風也增強，中央氣象署預報員朱美霖表示，未來冷空氣一波又一波，其中周四至五清晨若配合水氣，3500公尺以上高山有降雪機率，周五至周日受冷空氣影響，3500公尺以上高山，可能有結冰的現象。

朱美霖說，明天起受到南方雲系北移影響，水氣將愈來愈多。明天元旦水氣稍多，西半部山區有局部降雨，其他各地從清晨起，天氣逐漸轉為零星雨的狀況，「元旦曙光需碰運氣」，但清晨雲層還不是全面都很多，雲間可見曙光，「北部、東北部可能看到曙光的機率比中南部及花東高一些」。

明天白天起降雨逐漸增多，且下雨範圍愈來愈廣，西半部山區有局部短暫雨，其他地區有零星短暫雨。

周四（2日）各地有雨，尤其迎風面的基隆北海岸、東北部、恆春半島、西半部山區降雨較明顯，其他地區為局部降雨，另外，東北部、西半部山區也有明顯較大雨勢。

周五（3日）水氣逐漸減少，但東北季風也增強，轉變成迎風面的基隆北海岸、大台北、東半部、恆春半島有局部短暫雨，其他地區降雨趨緩，白天之後，中南部轉為雨後多雲，這樣的狀況持續到下周二（7日）。

朱美霖表示，未來冷空氣一波接一波，周五至周日（3至5日）為第一波，下周一至下周三（6至8日）第二波，且第二波強度比第一波強，冷空氣為東北季風，但不排除達到大陸冷氣團甚至更強的等級，9日之後還有可能再有冷空氣來襲，但因預報較久遠，其強度、溫度等都還有變化，會持續觀察。

溫度部分，朱美霖指出，今天跨年夜至明天清晨，因東北季風帶來較涼空氣，中部以北、東北部溫度約14、15度，其他地區16至18度；周三元旦、周四低溫約15、16度，白天高溫下降，中部清晨20度，白天降至至19度。

周五至周日因東北季風低溫，中部以北、東北部低溫約13至15度，其他地區17度；下周一至下周三第二波冷空氣影響，北部、東半部低溫約13、14度，其他地區16度。

朱美霖提到，周五各地溫度下降，周五至周六清晨若配合水氣，3500公尺以上高山有降雪機率；下周一至下周三受到冷空氣影響，高山溫度較低，可能會有結冰的現象。