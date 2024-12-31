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台北跨年 潮天團出任務！北捷估計人潮達300萬次

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
北捷潮天團。記者邱書昱／攝影
北捷潮天團。記者邱書昱／攝影

倒數跨年、迎接2025，台北市101市府廣場前舉辦最High新年城活動，同時天后張惠妹將在台北大巨蛋舉辦演唱會，預計散場會有20多萬人潮，北捷找來18位相關工作人員組成潮天團協助散場。北捷表示，預估今年人潮會達300萬人次，並有2波散場人潮。

台北市最High新年城於晚間7點開演，捷運市政府站在晚間6點陸續出現人潮，北捷18位潮天團成員也到市府站2號出口唱跳疏導民眾，並以台灣尚勇口號「跨年搭綠線、棕紅橘藍都可通，方便省時超輕鬆。」

北捷站務處長陳忠助表示，預計今年運量會達3百萬人次以上，比去年238萬人次高，北捷配合疏運，動員2800名站務人員、清潔、志工及捷運警察等，同時透過車站三級管制，像是控管月台匝門、最密班距行駛提供服務。

陳忠助說明，板南線最短班距為2到3分鐘，淡水信義線最短班距為3分鐘，今年更鼓勵民眾搭乘松山新店線轉乘，只要從凌晨12點到1月1日於台北小巨蛋站、南京三民站進站，單趟免費。

陳忠助預估，今天晚上12點會出現人潮，另一波則是清晨3點現身。

北捷潮天團。記者邱書昱／攝影
北捷潮天團。記者邱書昱／攝影

北捷 跨年

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