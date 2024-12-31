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80歲以上聘外籍看護免評 醫：接住獨居長者

中央社／ 台北31日電
立法院今表決通過就服法第46條修正案，將開放80歲以上長者免巴氏量表評估，即可聘請外籍看護。勞動部表示，新法將加劇外籍看護市場供需失衡，衝擊重症家庭照顧權益。聯合報系記者侯永全／攝影
立法院今表決通過就服法第46條修正案，將開放80歲以上長者免巴氏量表評估，即可聘請外籍看護。勞動部表示，新法將加劇外籍看護市場供需失衡，衝擊重症家庭照顧權益。聯合報系記者侯永全／攝影

立法院今天三讀，80歲以上聘外籍看護得免醫療機構評估。醫師認為，80歲已年邁，獨居長者數量超乎想像，即使是亞健康，獨居長者有看護照料利大於弊，是接住獨居長者方法之一。

立法院三讀通過就業服務法部分條文，雇主聘僱外國人從事家庭看護工作，被看護者凡年齡80歲以上，或70歲至79歲患有癌症二期以上者，得免經醫療機構專業評估。

衛生福利部評估恐衝擊國內長照。民團憂心家庭看護與家事工更混淆，衝擊中重度失能家庭，甚至加速長者失能。

亞東醫院神經醫學部失智中心主任甄瑞興告訴中央社記者，以過去在醫院門診經驗，不論是有長照需求者或失智症患者，80歲以上長者非常需要被照顧，「80歲真的已經很老」，隨著台灣邁入超高齡化社會，老年人口只會不斷增加，此時開放聘用外籍看護免巴氏量表是必要的。

依照政府統計，台灣家庭組成趨勢有明顯變化，平均家戶人口數從1998年的3.44人，下降到112年只剩2.53人，根據內政部同年調查，台灣112年6月底65歲以上長者有將近419萬人，其中獨居者占23.3%。甄瑞興認為，逾80歲聘外籍看護免巴氏量表，是接住獨居長者的方法之一。

「現在的老人幾乎已經沒有小孩在身邊照顧。」甄瑞興說，獨居老人、老老照顧比例逐年攀升，孩子們成家立業，很難要求子女同住，如果沒有外籍家庭看護工照顧，多數獨居或老老照顧的長者生活品質都不太好，甚至可能影響健康狀況。

甄瑞興認為，新制利大於弊，過去部分亞健康長者無法獲得巴氏量表評估聘用外籍家庭看護工，未來這群亞健康長者也有機會得到外籍家庭看護工照顧，起碼可以吃得好、住得好，甚至能避免近年頻傳的長者在家失足，居家陳屍多天未被發現等事件發生。

至於民團擔心放寬80歲以上聘外籍家庭看護工條件，可能造成重度失能長者等遭到排擠，甄瑞興說，聘不到是引進人數不足等政策問題，數量不夠才會等不到外籍家庭看護工，應該回歸到問題本身，透過提高薪資，招募更多台灣家庭看護工等解決問題，而非反對放寬聘用條件。

外籍看護 巴氏量表 獨居老人

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