氣候變遷暖化影響防寒冬衣銷售 國人這喜好反催升買氣

歲末年終廠拍一波波，明起在彰化縣埤頭鄉有號稱單一品牌服飾原廠廠拍，價格下殺一折，加入官方Line並拍照上傳fb送可愛鱷魚鑰匙圈；溪湖鎮也有羽絨專業工廠廠拍，強調產品純正，全館五折起。

彰化縣具知名度的廠拍從艾思妮開始，主推曼黛瑪璉和瑪登瑪朵國內兩大品牌，廠慶嘉年華11月29日到本月1日，通往總公司廠拍的員草鹿連續3天都顧客絡繹於途。接著是位在和美鎮的聯合廠拍特賣會，打出全縣唯一一場，從服裝到家電應有盡有，一連9天，已在本月29日畫下圓滿句點。

明起在埤頭鄉舉辦2024鱷魚原廠廠拍，總代理商表示，今年企劃全系列商品，包括男女休閒服飾、童裝、皮件、內著、帕襪、寢具、鍋具、洗顏清潔用品，最低價1折，例如機能襪百元有找，原廠休閒衣每件120元，石墨烯發熱衣破盤價每件390元，消費達到一定金額送折價券和摸彩券，最大獎是i-Phone 16 plus，還有天天來店禮，獎品總值超過350萬元。

鱷魚總代理商表示，氣候變遷溫度升高，較厚的外套等冬衣銷售原本受影響，但台灣民眾喜歡到溫帶國家旅遊，見識不一樣的風土民情和環境，帶動防寒衣物的買氣，機能型、羽絨等外套反而賣得不錯，整體銷量跟預期差不多。

彰化縣溪湖鎮大洋羽毛舉辦廠拍，強調以鵝絨和鴨絨製成的服飾，絨毛純度達90%以上，保暖度和品質都有保障，目前廠拍五折起，截止日期將視天氣狀況，通常延續到正月十五，今年拍賣約至二月底。