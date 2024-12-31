RAW最後一天！粉絲從美回台朝聖、百人排隊搶拍江振誠

國際名廚江振誠創設的「RAW」，在12月31日劃下句點，結束10年的經營時光。江振誠特別在12月31日舉行開幕以來首次的OPEN HOUSE party，讓粉絲能夠自由走入餐廳、廚房等空間，並於現場享用RAW所精心準備的特色餐點。許多民眾特地到場與江振誠合照、分享回憶，估計有數百名粉絲前來共襄盛舉，顯現江振誠與RAW的強大魅力。

自2014年12月9日開幕的RAW，以「重新定義台灣味」為理念，開啟長達10年的尋味之旅，並且對台灣餐飲業帶來重大且深遠的影響。10年的時光中，RAW累積推出千餘款精緻料理、服務約30萬名顧客，並榮獲米其林二星、500盤特別獎等諸多餐飲獎項肯定。2024年7月，江振誠召開國際記者會，宣告RAW於12月31日劃下句點，並將轉型成為「RAW Culinary Academy國際料理學院」，藉此培育更多的料理人才；同時自己也將從第一線退下，全心投入餐飲教育計畫。

迎來開業10年的最後一日，RAW特別在12月31日舉辦OPEN HOUSE party，並且首度開放廚房供外界參觀，讓民眾不需預約，即可輕鬆跨入RAW的大門。現場除準備限量小食與餐點，還展示RAW在各個階段的成果與故事，並有歷年以來的主題菜單、具有特色的食器與道具、全體員工的照片，甚至還可看到江振誠赤裸上身、慶生派對等個人私藏照片，令會場更添人情溫度與趣味性。。

OPEN HOUSE party採分批限時進場，因此自中午11:00開放後，餐廳門口就擠滿長長的排隊人龍。除了有部份民眾首度進入RAW參觀、品嚐餐點之外，還有許多死忠的粉絲帶著江振誠的書籍專程前來，現場處處可以看到拍照留念的民眾；輔憑「A」摘星的RAW前任主廚黃以倫，也在活動當日「回娘家」。在充滿特殊意義的氣氛中，江振誠則親切地在現場逐一為粉絲們簽名、合照留念。不少粉絲也在互動過程之中，向江振誠分享自己與RAW的回憶與故事。

對於RAW劃下句點，並且轉型為國際料理學院，江振誠表示，不同於新加坡Restaurant ANDRÉ，RAW餐廳仍會在、團隊也會在，元旦休息一天之後，1月2日就會繼續上班。而且在過去10年當中，很多訓練出來的學員都做得非常好。集團在2025年還將會在國內外發展3～4個新的餐廳，都是由RAW的團隊負責。江振誠透露「接下來還是有機會看到我，但是我會從幕前走到幕後多一點」

同時，江振誠也指出，OPEN HOUSE party的活動，就是讓曾經來過RAW的客人們再回來懷念一下。很多熟客跟RAW的團隊已經彷彿家人一般，所以他們也希望回來打打招呼、回到RAW再看一次。他也笑稱，從來沒有來過RAW的民眾，也可以本次活動，趁機來看看「到底是什麼樣的地方，10年都訂不到位置！」希望透過OPEN HOUSE party，讓大家看到RAW的樣貌。