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東北季風及雲量增多 各地見元旦曙光機率低

攝影中心／ 記者侯永全／即時報導
今明兩天受東北季風影響，各地氣溫偏低，周三起氣溫微升，但北部及東部水氣增多，會有零星短暫陣雨，中南部山區也會有降雨機率。記者侯永全／攝影
今明兩天受東北季風影響，各地氣溫偏低，周三起氣溫微升，但北部及東部水氣增多，會有零星短暫陣雨，中南部山區也會有降雨機率。記者侯永全／攝影

今明兩天受東北季風影響，各地氣溫偏低，周三起氣溫微升，但北部及東部水氣增多，會有零星短暫陣雨，中南部山區也會有降雨機率。周五又將迎來另一波東北季風，氣溫將再下探二、三度。

未來一周持續會有東北季風南下，今晚起因雲量增多，各地看到元旦曙光機率偏低。今晚到明天清晨北部、東北部寒意濃，氣溫僅13度左右，其他地區在15至18度之間。明天起，東北季風稍減弱，氣溫稍回升，北部氣溫約15至19度，中部及東部約16至20度，南部則在17至22度左右，相對較溫暖舒適，但早晚溫差仍大。

周五起，又有一波東北季風南下，北台灣氣溫將再下降二、三度，但降雨機率偏低，中南部仍會是多雲到晴的穩定天氣。

今晚到明天清晨北部、東北部寒意濃，氣溫僅13度左右，其他地區在15至18度之間。記者侯永全／攝影
今晚到明天清晨北部、東北部寒意濃，氣溫僅13度左右，其他地區在15至18度之間。記者侯永全／攝影

元旦 東北季風 氣溫

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