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老福法暫緩修法 社家署：健保法已保障弱勢不必另規定

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
老福法主管機關社家署代理署長周道君表示，健保法制定時，已規畫若是被保險人由中央代付健保費，不必以老福法另做規定。本報資料照片
老福法主管機關社家署代理署長周道君表示，健保法制定時，已規畫若是被保險人由中央代付健保費，不必以老福法另做規定。本報資料照片

多位國民黨立委提出老人福利法部分條文修正案，訴求特定所得稅級距以下長者免繳健保費，衛福部昨天大動作舉行記者會反對，健保署長石崇良今天也說，擔心該法拖垮健保。老福法主管機關社家署代理署長周道君表示，健保法制定時，已規畫若是被保險人由中央代付健保費，不必以老福法另做規定。

周道君表重申，衛福部立場認為老福法修法應該謹慎，由中央補助長者健保費，除影響健保財務，也對政府可運用的財務產生排擠，一旦修法成功，政府必須支出逾300億預算挹注健保基金，在總體資源有限的情況下，勢必對其他財務產生影響，首當其衝的即是「計畫型」政策的預算，例如社安網即是一例，容易受到影響。

「政府從未討論過修正老福法，補助長者健保費。」周道君表示，現階段修法暫緩，對各項社福支出、健保財務暫時不會造成影響，但希望後續如再次提起相關議題，應經過充分討論，尤其哪些被保險人可免除健保費，改由中央補助，在健保法立法之初就已設計，投保身分第五類社會救助法定義之中低收入戶，已不必繳交健保費，因此不必再以老福法修正加以保障。

衛福部昨天下午緊急舉行記者會稱，老福法修正通過，健保預計於115年「提前破產」，必須調漲全民健保費。石崇良上午表示，健保互惠互利、量能付費，依個人能力區分，不以年齡作為繳健保費依據，政府仍會依個人能力給予補貼，如低收入戶由政府百分之百補貼，一般受雇階級自付3成、雇主付6成、政府補1成，若修法通過，此機制被破壞，「以後就沒完沒了，永遠都談不完了。」

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