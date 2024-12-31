快訊

柯文哲等4人交保 北檢跨年夜再提抗告：「橘子」非柯口中「愛玩的小朋友」

新北淡水跨年煙火人潮湧現 「多路段車多壅塞」估晚間10點才緩解

北市增1例麻疹境外移入 曾至北投、搭乘捷運紅線

中央社／ 台北31日電

台北市衛生局今天公布新增1例麻疹境外移入病例，已掌握接觸者共214人，個案可傳染期曾在北投地區活動，並搭乘捷運淡水信義線，提醒曾出入相同場所的民眾自主健康管理。

台北市衛生局今天發布新聞稿表示，這名麻疹境外移入病例為50多歲本國籍女性，18日自越南旅遊返國，28日因發燒、出疹等症狀就醫並通報採檢，今天研判確診。包含個案同住者在內，已掌握接觸者共214人，將進行18天健康監測。

衛生局同時公布個案可傳染期間活動足跡，包含25日晚間至北投金太陽小吃店、27日上午在北投區石牌路2段永和豆漿用餐，並曾自台北捷運淡水信義線明德站搭乘至奇岩站，提醒在相同場所出入的民眾進行自主健康管理至明年1月14日。

衛生局指出，麻疹傳播力非常強，出疹前4天至後4天都具有傳染力，與確診者接觸後10至12天會出現發燒、咳嗽、流鼻水、鼻炎、結膜炎等症狀，接觸者若無疑似症狀可正常生活，但建議要配戴口罩、不要出入公共場所，若出現症狀應儘速主動聯繫居住地的健康服務中心安排就醫。

台北捷運 淡水信義線 衛生局

延伸閱讀

「天下第一所」中山二派出所改建因地質鬆軟流標 北市：減樓層因應

北市警「天下第一所」被封惡靈古堡 改建案流標原因曝光

中低收入戶長者明年可用敬老卡折抵聯醫掛號費 北市近9千人受惠

塚原大助率日本大叔劇團 新作取材北投熱血登台

相關新聞

流感門診人數暴增 北市開放12歲以上民眾接種Novavax疫苗

跨年將至，出國、聚會人潮激增，也增加流感傳播機率，北市衛生局宣布，明年起新冠疫苗除原有莫德納JN.1疫苗，再新增Nova...

院前診所就醫量大稀釋點值 健保署：每月逾10萬點折付

健保醫院總額支付有重大變革，衛福部健保署長石崇良宣布，明年將試辦「醫院總額分區共管試辦計畫」，採分區總額制，要求醫院落實...

80歲以上聘外籍看護免巴氏量表 老盟：勿以年齡為標準

雇用外籍看護申請依據的「巴氏量表」，因為申請不易，多次引發醫師和家屬衝突，掀存廢之爭。立法院會今日三讀通過「就業服務法」...

明起流感、新冠全民公費接種 幼兒A肝疫苗接種日程調整

2025年1月1日起擴大6個月以上民眾皆可接種公費流感疫苗，加上現在已經開放的新冠疫苗，2025年起全民接種「左流右新」...

高雄市立大同醫院經營權易主 高醫人最後一天：我們畢業了

高雄市立大同醫院經營權易主，明年1月1日起由長庚醫療法人接手。經營15年的高醫大法人卸下責任交棒，今天高醫經營最後一天，...

東勢林場遊樂區推出期間限定優惠 折扣最高63%

「東勢林場水土保持戶外教室教學園區」歷經23年公私協力經營維護，獲得金質獎肯定，為慶祝得獎，東勢林場遊樂區將推出期間限定...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。