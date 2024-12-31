工會控門診更新系統影響就醫安全 嘉基：穩定運作

嘉義基督教醫院工會今天發表聲明，指5日上路的門診更新系統出現諸多問題，迄今尚有問題未解決，恐影響病患就醫安全；嘉基回應系統運作已穩定，提供病患優質安全醫療。

嘉基工會表示，門診系統更新初衷在於提升醫療效率，但缺乏完善規劃與測試，導致5日上線首日出現諸多問題，包括病歷資料錯置或丟失、部分患者的病歷資料錯誤或遺失，造成診斷與治療延誤，嚴重影響病患就醫安全。

嘉基工會分析，原因在於未經完整測試即急忙上線，系統功能未與實際需求對接，導致運作困難。上線後缺乏及時有效的應對措施，醫院高層對前線人員的反饋反應遲緩。一線人員承擔所有風險與壓力，影響士氣與醫療服務品質。

對此，嘉義基督教醫院回應表示，系統運作已穩定，整體效能較舊系統速度更快，新系統若干局部問題，資訊部門皆有掌握，將持續改善強化。

嘉基指出，門診舊系統已使用逾20年，架構與功能存在許多限制與問題，且醫療臨床作業對資訊倚重有增無減，為使醫院資訊系統脫胎換骨，提升資訊安全保障病人權益，從根本解決舊系統問題。

嘉基強調，近2年積極規畫資訊系統的開發、改造與升級工作，除了使硬體建設持續進步，也著重智慧醫療與人工智慧技術深度整合，進行全面性資訊軟體更新。

嘉基表示，這一系列資訊系統改造，主要加強醫療團隊的整合、助於提升病人的安全性，並改善醫護人員與病人之間的溝通效率，最終目標是為病患提供更為優質、安全醫療服務。