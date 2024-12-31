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版畫大師陳國展辭世享壽88歲 經典遺作捐屏東典藏中心

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣銅版蝕刻大師陳國展（左）今年2024年12月17日因病辭世，享壽88歲，圖為2023年5月，縣府出版「拓畫人生獨步銅版─陳國展的藝術生涯」專書與紀錄片，大師陳國展贈送畫作給縣長周春米（右）。圖／屏東縣府文化處提供
屏東縣銅版蝕刻大師陳國展（左）今年2024年12月17日因病辭世，享壽88歲，圖為2023年5月，縣府出版「拓畫人生獨步銅版─陳國展的藝術生涯」專書與紀錄片，大師陳國展贈送畫作給縣長周春米（右）。圖／屏東縣府文化處提供

屏東縣銅版蝕刻大師陳國展今年2024年12月17日因病辭世，享壽88歲，藝術界人士同感不捨。陳國展老師家人將其畢生作品共251件捐贈屏東縣政府典藏，讓藝術永續珍存，將於縣立美術館落成後籌辦特展，向藝術大師致敬。

屏東縣政府文化處表示，陳國展老師在屏東美術史上有著相當高的成就與貢獻，終其一生為台灣這塊土地的藝術教育與發展戮力，貢獻卓著，與世長辭仍風範永存。

陳國展是一位藝術家也是教育家，出生於1937 年，其童年刻苦，勤勉立學，屏東師院畢業，師大美術系國訓班結業，並獲屏師附小、屏東高工、屏師及台北師大傑出校友。專任教職長達37年，是眾多莘莘學子在藝術創作方面的啟蒙者。

陳國展在藝術的領域上廣學多聞，不僅擅長油畫、水彩、水墨、雕塑、插畫等，版畫的造詣更是聞名國際。

陳國展的作品呈現純樸屏東特有人文風貌，豐富且具多樣性，不僅線條表現與寫實的風格細膩與柔和，更跳脫了版畫傳統的框架與束縛。陳國展曾連續三年獲台灣省展第一名，因此獲永久免審之榮譽，以及畫學會金爵獎、版畫學會金璽獎、文藝學會文藝獎章，在屏東的藝術史上有著難以計數的成就與影響。

屏東縣政府2023年出版「拓畫人生獨步銅版─陳國展的藝術生涯」專書與紀錄片，完整記錄陳國展老師的創作生涯。

文化處表示，時值屏東縣立美術館建館之際，陳國展老師生前創作涵蓋版畫63件、銅版畫原版171件及創作手稿、創作用具等17件，總計251件經典作品捐贈縣府典藏。同時，為感念陳國展老師長年累月在藝術創作與美學教育的無私奉獻，於縣立美術館落成後將籌辦陳國展老師紀念特展，傳承藝術精神。

屏東縣銅版蝕刻大師陳國展（中）今年2024年12月17日因病辭世，享壽88歲，圖為2023年5月，縣府出版「拓畫人生獨步銅版─陳國展的藝術生涯」專書與紀錄片，陳國展夫妻與縣長周春米（左）合影。圖／屏東縣府文化處提供
屏東縣銅版蝕刻大師陳國展（中）今年2024年12月17日因病辭世，享壽88歲，圖為2023年5月，縣府出版「拓畫人生獨步銅版─陳國展的藝術生涯」專書與紀錄片，陳國展夫妻與縣長周春米（左）合影。圖／屏東縣府文化處提供

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