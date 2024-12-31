腸病毒增2重症 出生4天男嬰併肝炎113年最小個案

衛福部疾管署今天表示，新增2例腸病毒感染併發重症病例，為北部出生4天新生男嬰及南部10多歲男童，分別感染伊科病毒11型與腸病毒D68型，且男嬰為今年重症年紀最小個案。

衛生福利部疾病管制署疫情中心主任郭宏偉在例行疫報指出，12月22日至28日腸病毒門急診就診計1萬4434人次，較前1週下降10.6%，疫情呈下降趨勢，但仍處流行期；近4週實驗室監測顯示，腸病毒以克沙奇A16型為多，其次為克沙奇A6型及腸病毒D68型，社區仍持續具其他腸病毒型別活動。

疾管署發言人曾淑慧指出，上週新增2例腸病毒重症，今年腸病毒累計共10例重症，分別感染克沙奇A2型3例、克沙奇A10型2例、克沙奇A16型、克沙奇B3型、克沙奇B4型、伊科病毒11型及腸病毒D68型各1例；近期疫情仍在流行期，但處於下降趨勢，預估明年1月中旬脫離流行期。

防疫醫師林詠青說明，新增重症中，北部男嬰為今年重症年紀最小個案，12月中旬出生，第4天開始發燒、黃疸、血氧降低，檢驗發現血小板下降、肝指數升，收治加護病房，確診感染伊科病毒11型，研判併發肝炎、血小板低下與凝血功能異常重症；經治療病況穩定，住院約10天，於12月下旬出院。

林詠青說，伊科病毒11型為新生兒感染腸病毒較常見型別，且新生兒症狀多為發燒、活動力、食慾下降、紅疹、腹瀉、嘔吐等，與典型腸病毒症狀不同，不過有可能造成凝血功能異常、心肌炎、肝炎、腦炎等併發重症；經疫調發現，此個案出生前1到3天雙親有發燒症狀，推估產婦周產期間感染傳染新生兒。

另1例重症，林詠青指出，為10多歲南部男童，沒有潛在病史，12月上旬出現發燒、咳嗽、流鼻水等類似感冒症狀，至診所就醫，診斷為一般感冒，但發病1週後開始頸部肌肉疼痛、右手無力。

林詠青表示，個案因症狀持續未緩解智急診就醫，經磁振造影（MRI）檢查發現頸椎疑似有脊髓炎，併確診腸病毒D68型，研判腸病毒感染併發重症，12月下旬已順利出院，共住院約2週。

林詠青提醒，腸病毒D68型症狀，較少有手足口病或泡疹性咽峽炎，多是類似感冒的發燒咳嗽流鼻水，但可能併發肺炎、腦炎、肢體麻痺、無力情況。疫調發現，此個案雙親、手足在發病前後也有上呼吸道症狀，但未經過檢驗，同班同學也有上呼吸道症狀，但流感快篩為陽性。