院前診所就醫量大稀釋點值 健保署：每月逾10萬點折付

健保醫院總額支付有重大變革，衛福部健保署長石崇良宣布，明年將試辦「醫院總額分區共管試辦計畫」，採分區總額制，要求醫院落實轉診制度，增加基層診所醫療量能，為避免西醫基層健保點值稀釋，健保署決議，未來專科醫師申請報備到院前診所支援，每月申報健保點值10萬點以上，將會打75折支付，新制將於明年第一季上路。

衛福部健保署長石崇良說，醫院健保總額明年第一季採分區總額制，為依照不同區域特性，給予前瞻式預算管理，讓總額能彈性運用，並經扣除急重症、癌症、腦中風治療等剛性需求後，依不同的醫療成長率給付不同的點值，使各醫院自行管理，避免醫療服務量能持續衝高。

石崇良說，當醫院落實轉診制度後，卻發現有部分醫院成立門前診所，讓醫院的醫師把病人帶到診所治療，「這並非真正的分級醫療」，因此，經醫師公會全聯會提案，醫師專科醫師申請報備到院前診所支援，每月健保點值逾10萬點，將會打75折支付。

以診察費為例，原本基層診所每人為健保給付364點，打折後為273點，相較醫院門診診察費286點為低，避免醫師到基層診所支援得到更高的支付，如此才不會形成排擠效應，期盼藉著此新制，讓大醫院回歸照顧「急重難罕」的精神，診所則擔任家庭醫師，並鼓勵醫師到偏遠地區診所服務，這措施對山地、離島、醫缺地區沒有影響。

對民眾來說，醫院醫師掛號不易，到診所掛號相對方便，如此反而限縮民眾就醫，石崇良說，如是這樣，就喪失分級醫療制度，「民眾不是喜歡看什麼醫師，就去哪裡看」，應是小病到診所，大病再去醫院。舉例而言，高血壓不必直接看心臟科，應該先在基層診所就醫，當血壓長期控管不好，才會需要到大醫院就醫。

診所協會全聯會理事長陳宏麟說，許多院前診所的人員來自醫院支援，做了很多與醫院類似的事情，並大量開設門診，各科比百花奇放，申報量就會很大，如果是在合理的範圍內，大家不會感受到威脅性，但其全科別開放，服務量大，對台北區、北區的基層診所來說，長期受到院前診所的影響而稀釋點值，「他們（診所醫師）痛苦很久了」。

陳宏麟指出，新制對西醫基層總額健保點值，希望能有所提升，因針對到院前門診支援的醫師，以設定每月健保申報量達10萬點以上，將要打75折，最主要目的是讓醫院知道，「好好經營醫院就好，不要到處開診所」，必須讓醫院做醫院的事情，診所做診所的事情。