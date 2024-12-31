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明起流感、新冠全民公費接種 幼兒A肝疫苗接種日程調整

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
2025年流感疫苗擴大接種。圖／疾管署提供
2025年流感疫苗擴大接種。圖／疾管署提供

2025年1月1日起擴大6個月以上民眾皆可接種公費流感疫苗，加上現在已經開放的新冠疫苗，2025年起全民接種「左流右新」，一次接種兩個疫苗；而不適合接種mRNA疫苗者也可施打Novavax JN.1疫苗。另外，幼兒A肝疫苗接種流程也調整，變成在滿18個月跟27個月時接種。

疾管署發言人曾淑慧表示，2025年元旦起提供民眾接種1劑Novavax JN.1疫苗，優先提供不適合接種mRNA疫苗者接種，以降低重症及死亡風險；如已接種過Moderna JN.1疫苗者，則無須再接種Novavax JN.1疫苗。另外，流感疫苗不再侷限在50歲以上、孕婦、幼兒等對象，將開放全民接種，到疫苗用完為止。

截至12月30日止，公費流感疫苗接種數約577.7萬人次，疫苗使用率約87.7%，低於去年同期的631.3萬人次。全國65歲以上長者流感疫苗接種率為44.4%，學齡前幼兒則為63.7%，皆尚未達接種目標。

而新冠疫苗截至12月30日止，新冠疫苗接種數仍持續高於去年，已累計接種177.3萬人次，為去年同期76.4萬的2.3倍。國內上周新增10例新冠併發重症本土病例，與前一周13例相當；自今年9月1日起截至12月30日，新冠併發重症本土病例累計421例，其中95例死亡。

全球新冠病毒陽性率上升，歐洲、非洲、美洲及西太平洋區呈上升或略升趨勢，其他地區則下降，鄰近國家日本病例數持續上升，全球新冠變異株以KP.3.1.1及XEC為主流變異株，其中XEC變異株占比快速上升。

另外，幼兒常規A型肝炎疫苗從明年開始接種時間從滿12個月、滿18個月，調整為滿18個月及27個月；希望避免家長延後施打，導致疫苗接種間隔時間不夠的狀況，保護力受到影響因此調整時間，並且可與五合一疫苗第4劑或是日本腦炎疫苗第2劑一起接種，盼提升接種率。

A型肝炎疫苗接種時程。圖／疾管署提供
A型肝炎疫苗接種時程。圖／疾管署提供
新冠、流感疫苗接種率。圖／疾管署提供
新冠、流感疫苗接種率。圖／疾管署提供
Novavax JN.1開放民眾接種。圖／疾管署提供
Novavax JN.1開放民眾接種。圖／疾管署提供
2025年流感疫苗擴大接種。圖／疾管署提供
2025年流感疫苗擴大接種。圖／疾管署提供

新冠疫苗 流感疫苗 變異株

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