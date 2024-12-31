高雄市立大同醫院經營權易主 高醫人最後一天：我們畢業了

高雄市立大同醫院經營權易主，明年1月1日起由長庚醫療法人接手。經營15年的高醫大法人卸下責任交棒，今天高醫經營最後一天，許多醫護與大同醫院招牌合照留念，依依不捨。院長王照元也到各科室巡禮道別，並喊話高醫醫護不要感傷，繼續往前邁進。

高醫大經營市立大同醫院合約到今天屆滿，明天起，將由長庚接手營運，醫護人員忙著交接，做好病例的對接，趕在下午5點半以前空出辦公室，交給長庚使用；目前高醫大同合作招牌已拆下，醫護搶在招牌前合照留下「畢業紀念照」。

院長王照元下午也在各科室巡禮走動說再見，他表示，今天早上陸續都跟長庚做交接，院內還有80多位住院病人、11位加護病房病人，也有固定做透析病人，最重要工作就是把這些病人平順地轉移。

王照元說，大多數癌症病人都跟著回高醫就診，約有10多幾個癌症病人會持續留大同醫院做化療，依照把病人嚴重度複雜度，把病人交到長庚團隊手上。

王照元說，高醫在大同醫院看診人次達到750萬人，以及100多萬人住院病人，希望把這些病例做很好的交接，陸續都已經做2個月了，高醫和長庚體系不同，今天也進行就是系統測試。

他表示，目前有110名醫師回到高醫體系，至於非醫師人員938人，其中留在大同醫院153人，約有近8成5、總計895名醫師和醫護人員回到高醫體系。

他今天在全院跟每各單位科室道別、謝謝，留在大同153位醫護都給予祝福，希望跟著高醫回到體系的醫護人員，都能夠記住過去15年的成就和成績，不要再感傷，繼續往前邁進。

王照元說，高醫和長庚使用器材不盡相同，所有器材幾乎都留下了，能交接的都交接，最後仍留給長庚團隊4000多項財產，另，長庚希望使用自己體系的藥物和衛材，今天也都已經更換完畢。

元旦凌晨0點，將由長庚接手經營，雖然大同醫院今天已有不少科別提早休診，仍有醫護堅持留到最後一刻。今晚11點30分，大同醫院主管在大門口送最後崗位離開的員工，門外會有高醫大董事長陳建志，校長余明隆及各院院長歡迎大家回到高醫體系。