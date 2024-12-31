台灣健康聯盟聲明 反對老福法修法65歲以上免繳健保費

台灣健康聯盟31日表示，針對在野黨提出將65歲以上長者免繳健保費的修法構想，該聯盟認為此舉不僅違背社會公平正義，還可能對健保財務及資源分配造成嚴重影響，特此發表聲明，認為這項修法將造成：破壞社會公平原則、健保財務負擔加重、資源分配失衡、及忽略真正需要幫助的弱勢族群的四大缺失。

台灣健康聯盟並提出三項建議，包括：一、維持繳費公平性：依據個人收入與經濟能力調整健保費繳納，避免一刀切的政策；二、聚焦弱勢補助：加強對低收入、弱勢長者的醫療補助，讓資源用於最需要幫助的人群；三、強化財務規劃：在健保財務壓力日益嚴峻的情況下，應優先保障健保制度的永續經營。

台灣健康聯盟理事長吳玉琴指出，針對在野黨提出將65歲以上長者免繳健保費的修法構想，聯盟認為此舉不僅違背社會公平正義，還可能對健保財務及資源分配造成嚴重影響，特此發表聲明，表達強烈反對意見：

一、破壞社會公平原則：健保制度的核心理念是「全民分擔、互助共濟」。考量至65歲以上退休族群甚廣，無論就綜所稅未達20%或5%之65歲以上長者免繳健保費，都將導致增加年輕世代及勞動人口的繳費壓力，進一步拉大世代間的不平衡，違背公平原則。

二、健保財務負擔加重：目前健保財務已面臨嚴峻挑戰。若此修法實施，勢必使財務赤字進一步擴大，威脅健保制度的永續發展，甚至可能迫使政府削減其他族群的醫療權益，影響全民的健康保障。

三、資源分配失衡：免繳健保費的政策可能誘發部分長者增加非必要醫療使用，進一步擠壓有限的醫療資源，讓真正需要幫助的患者無法及時獲得治療，最終削弱整體醫療服務的效率與品質。

四、忽略真正需要幫助的弱勢族群：支持政府對低收入及弱勢長者提供健保補助，但單以綜所稅20%或5%作為標準，免除65歲以上長者健保費，將忽略了需要協助的弱勢群體，導致財政資源無法有效運用。