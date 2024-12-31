東勢林場遊樂區推出期間限定優惠 折扣最高63%

「東勢林場水土保持戶外教室教學園區」歷經23年公私協力經營維護，獲得金質獎肯定，為慶祝得獎，東勢林場遊樂區將推出期間限定優惠，折扣最高63%。

有工程界金馬獎之稱的公共工程金質獎日前頒獎，「東勢林場水土保持戶外教室教學園區」歷經23年公私協力經營維護，獲得金質獎之肯定，為慶祝得獎，東勢林場遊樂區推出期間限定優惠，讓遊客欣賞冬季美景也享受超值回饋。

農村水保署台中分署長陳榮俊表示，「東勢林場水土保持戶外教學園區」擁有168公頃的廣大園區，由彰化縣農會提供土地，農村水保署台中分署、彰化縣農會、志工及周邊青農共同維運23年，不僅是生態保護的模範，也是台灣水土保持與生態工法歷程的見證，園區自開放以來，長期提供學術研究及國人環境教育的重要平台。

彰化縣農會總幹事張建豐表示，為慶祝園區獲得金質獎殊榮，彰化縣農會推出限時優惠活動，自2025年1月1日起至1月24日止，所有進場東勢林場遊樂區的成人票價只需125元，每日限量20組的超值優惠專案（連續假期不適用），專案內容包括兩張入場門票、一輛免費停車、一間雙人溫泉湯屋，及雙人下午茶時光，原價1580元，只需999元，折扣高達63%。

東勢林場的楓葉美景每年吸引大批遊客，尤其是每年12月，火紅的楓葉更吸引人除了賞楓，東勢林場的「美人湯」溫泉也是冬季必去的休閒勝地，遊樂區內還設有「體能訓練場」、「露營烤肉區」及「森林步道」，提供各種適合情侶、親子或三五好友的休閒活動。