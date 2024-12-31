快訊

柯文哲等4人交保 北檢跨年夜再提抗告：「橘子」非柯口中「愛玩的小朋友」

新北淡水跨年煙火人潮湧現 「多路段車多壅塞」估晚間10點才緩解

聽新聞
0:00 / 0:00

東勢林場遊樂區推出期間限定優惠 折扣最高63%

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
「東勢林場水土保持戶外教室教學園區」，歷經23年公私協力經營維護，獲得金質獎之肯定，為慶祝得獎，東勢林場遊樂區將推出期間限定優惠。圖／農村水保署台中分署提供
「東勢林場水土保持戶外教室教學園區」，歷經23年公私協力經營維護，獲得金質獎之肯定，為慶祝得獎，東勢林場遊樂區將推出期間限定優惠。圖／農村水保署台中分署提供

東勢林場水土保持戶外教室教學園區」歷經23年公私協力經營維護，獲得金質獎肯定，為慶祝得獎，東勢林場遊樂區將推出期間限定優惠，折扣最高63%。

有工程界金馬獎之稱的公共工程金質獎日前頒獎，「東勢林場水土保持戶外教室教學園區」歷經23年公私協力經營維護，獲得金質獎之肯定，為慶祝得獎，東勢林場遊樂區推出期間限定優惠，讓遊客欣賞冬季美景也享受超值回饋。

農村水保署台中分署長陳榮俊表示，「東勢林場水土保持戶外教學園區」擁有168公頃的廣大園區，由彰化縣農會提供土地，農村水保署台中分署、彰化縣農會、志工及周邊青農共同維運23年，不僅是生態保護的模範，也是台灣水土保持與生態工法歷程的見證，園區自開放以來，長期提供學術研究及國人環境教育的重要平台。

彰化縣農會總幹事張建豐表示，為慶祝園區獲得金質獎殊榮，彰化縣農會推出限時優惠活動，自2025年1月1日起至1月24日止，所有進場東勢林場遊樂區的成人票價只需125元，每日限量20組的超值優惠專案（連續假期不適用），專案內容包括兩張入場門票、一輛免費停車、一間雙人溫泉湯屋，及雙人下午茶時光，原價1580元，只需999元，折扣高達63%。

東勢林場的楓葉美景每年吸引大批遊客，尤其是每年12月，火紅的楓葉更吸引人除了賞楓，東勢林場的「美人湯」溫泉也是冬季必去的休閒勝地，遊樂區內還設有「體能訓練場」、「露營烤肉區」及「森林步道」，提供各種適合情侶、親子或三五好友的休閒活動。

10人以上的團體遊客如果只想造訪「東勢林場水土保持戶外教學園區」，不使用「東勢林場遊樂區」設施，需在10天前至農業部農村水保署水土保持戶外教室網站申請，享有僅收保險費60元之優惠。

「東勢林場水土保持戶外教室教學園區」，歷經23年公私協力經營維護，獲得金質獎之肯定，為慶祝得獎，東勢林場遊樂區將推出期間限定優惠。圖／農村水保署台中分署提供
「東勢林場水土保持戶外教室教學園區」，歷經23年公私協力經營維護，獲得金質獎之肯定，為慶祝得獎，東勢林場遊樂區將推出期間限定優惠。圖／農村水保署台中分署提供
「東勢林場水土保持戶外教室教學園區」，歷經23年公私協力經營維護，獲得金質獎之肯定，為慶祝得獎，東勢林場遊樂區將推出期間限定優惠。圖／農村水保署台中分署提供
「東勢林場水土保持戶外教室教學園區」，歷經23年公私協力經營維護，獲得金質獎之肯定，為慶祝得獎，東勢林場遊樂區將推出期間限定優惠。圖／農村水保署台中分署提供

東勢林場 金質獎

延伸閱讀

阿里山日出印象音樂會迎曙光 警方籲勿疲勞駕駛

帝寶工業回饋鄉里 捐贈彰化縣警備巡邏車及化學消防車

彰化縣明年有線電視收費凍漲 普及組月繳540元小資組200元

經濟部核定古坑產業加值園區 明年4月動工可望帶來3千就業機會

相關新聞

流感門診人數暴增 北市開放12歲以上民眾接種Novavax疫苗

跨年將至，出國、聚會人潮激增，也增加流感傳播機率，北市衛生局宣布，明年起新冠疫苗除原有莫德納JN.1疫苗，再新增Nova...

院前診所就醫量大稀釋點值 健保署：每月逾10萬點折付

健保醫院總額支付有重大變革，衛福部健保署長石崇良宣布，明年將試辦「醫院總額分區共管試辦計畫」，採分區總額制，要求醫院落實...

80歲以上聘外籍看護免巴氏量表 老盟：勿以年齡為標準

雇用外籍看護申請依據的「巴氏量表」，因為申請不易，多次引發醫師和家屬衝突，掀存廢之爭。立法院會今日三讀通過「就業服務法」...

明起流感、新冠全民公費接種 幼兒A肝疫苗接種日程調整

2025年1月1日起擴大6個月以上民眾皆可接種公費流感疫苗，加上現在已經開放的新冠疫苗，2025年起全民接種「左流右新」...

高雄市立大同醫院經營權易主 高醫人最後一天：我們畢業了

高雄市立大同醫院經營權易主，明年1月1日起由長庚醫療法人接手。經營15年的高醫大法人卸下責任交棒，今天高醫經營最後一天，...

東勢林場遊樂區推出期間限定優惠 折扣最高63%

「東勢林場水土保持戶外教室教學園區」歷經23年公私協力經營維護，獲得金質獎肯定，為慶祝得獎，東勢林場遊樂區將推出期間限定...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。